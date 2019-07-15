詹詠然與謝淑薇揚威溫網 劉中興：打破網球種族界線

2019-07-15 20:22 中央社 台北15日電



詹詠然與謝淑薇，是帶領台灣網球走進世界舞台的開路先鋒，兩人在今年溫布頓網球錦標賽，分別拿下混雙與女雙冠軍，除寫下台灣網壇新紀錄，也帶給台灣網壇後進無限希望。

中華網協秘書長劉中興認為，詹詠然與謝淑薇最重要的成就之一，就是打破網球就是歐美人天下的種族界線，「亞洲人的身材條件和力量，與歐美相比的確比較吃虧，但是她們讓台灣年輕的選手知道，她們可以做得到，我們也能做得到。」

詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig），在溫布頓網球錦標賽混雙決賽，以直落二轟垮瑞典選手林斯特（Robert Lindstedt）和拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），繼法國網球公開賽後，完成大滿貫賽2連冠。

至於謝淑薇與捷克女將史翠可娃（BarboraStrycova）攜手，同以6比2、6比4淘汰中國女將徐一幡與加拿大好手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）的跨國聯軍，抱回溫網女雙金盃，這也是她生涯所拿下的第3座大滿貫賽金盃。

劉中興坦言，早期台灣的網球始終只停留在國內，沒有辦法吸收國際新知，更沒有私人防護員、訓練團隊這些概念，直到台灣網壇的「黃金一代」，包括男單的盧彥勳、王宇佐，女將詹詠然、謝淑薇等人，「他們走上了世界的舞台、和國際接軌，才把這些知識帶回了台灣。」

目前看起來，詹詠然、謝淑薇等人，依舊在國際戰場上叱吒風雲，不過劉中興強調，詹、謝優異的表現有帶頭作用，目前台灣新生代的網球選手包括女將梁恩碩，以及剛在拿坡里世界大學運動會奪得男單金牌的小將曾俊欣，甚至雙打好手吳東霖等人，都是台灣網壇未來最寶貴的資產。