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溫網／不敵球王無緣金盃 費德勒仍贏得喝采

2019-07-15 18:32世界日報 彭廣揚

費德勒輸了比賽但贏得喝采。 美聯社
費德勒輸了比賽但贏得喝采。 美聯社
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只要有費德勒（Roger Federer）出賽，男子職業網球單打的賽事，就是欲罷不能！

2019年7月14日，現年32歲的塞爾維亞籍的約克維奇 （Novak Djokovic），經過4小時57分鐘奮戰，才在決勝盤挽救兩個賽點，以7：6(5)、1：6 、7：6(4)：4：6、13：12(3) 擊敗現年37歲的瑞士籍的費德勒，衛冕「世界球王」榮銜成功，第五次登上英格蘭溫布頓網球賽男子單打冠軍寶座，以及第十六次榮獲大滿貫級賽事冠軍；瑞典籍的伯格（Bjorn Borg）曾經在1974年到1981年之間，11次在大滿貫級賽事捧盃，包括連續五度在溫布頓網賽稱王。

在兩強對決之前，即將年滿38歲的費德勒，終結了西班牙籍的納達爾（Rafeal Nadal），想要爭取第27次獲得大滿貫級賽事冠軍的夢想；費德勒目前在溫布頓網球公開賽凱旋的場數，已經超過一百場，這是一項空前的紀錄，在「四大天王」之中，約克維奇雖然在溫布頓公開賽也是常勝君，但是勝場總數和費德勒相差很遠。約克維奇是本屆比賽的頭號種子球員。

費德勒是本屆比賽的第二種子球員，本來有機會成為溫布頓公開賽舉辦以來，最年長的男子單打獲勝者，但是他功虧一簣，只是在歷年以來最年長進入決賽排行榜之中名列第三。費德勒在草地球場和納達爾較量過四次，都是在溫布頓公開賽期間，而費德勒有三次高奏凱歌 。費德勒在年滿30歲之後，曾經贏得過四次大滿貫級賽事冠軍。費德勒和約克維奇在溫布頓公開賽對陣的次數(48次)，約克維奇戰績26勝22敗；約克維奇和納達爾在溫布頓網賽對打的次數也有54次。

這場比賽，雙方知己知彼，曾經在溫布頓網賽的決賽兩次對抗，結果約克維奇三戰皆勝。費德勒在本屆比賽戰勝納達爾之後，如果取勝約克維奇的話，就成為職網歷史上，第二位選手能夠在同 一個大滿貫級的賽事，連續擊敗約克維奇和納達爾。在2014年的澳大利亞公開賽，瑞士籍的瓦林卡 （Stan Wawrinka），是職業網壇中，第一位也是至今唯一一位選手，在同屆大滿貫級的賽事，連續闖過約克維奇和納達爾把手的難關。

經過近五個小時的考驗，費德勒和約克維奇都不斷展現出令人難忘的「網球四種基本功」— 重技巧、講戰術、拚體能，鬥機智；不過費德勒兩度在關鍵節點犯錯、約克維奇沉著纏戰到長盤搶七，終於分出勝負的關鍵。

這場經典的男單比賽結束，運動歷史家也許可以是這樣記載著「比賽的結果：捧盃的是約克維奇，然而，費德勒就是費德勒」；風評、風度、風範，風采，都是費德勒的！

費德勒溫布頓
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