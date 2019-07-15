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溫網／混雙摘金 詹詠然放眼美網

2019-07-15 03:46中央社 倫敦14日專電

台灣女將詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格今天在溫布頓網球錦標賽混雙摘金，4大滿貫賽已經攻克法網和溫網，打出好默契的兩人接著放眼美網，最終目標是橫掃4大滿貫賽。

詹詠然和多迪格（Ivan Dodig）是去年和今年法網混雙冠軍，列溫網大會第8種子，今天對決大會非種子的瑞典選手林斯特（Robert Lindstedt）和拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），以6比2、6比3直落二擊敗對手。

詹詠然2017年曾和瑞士好手辛吉絲（MartinaHingis）搭檔拿下美網女雙冠軍，加上和多迪格共同奪下的3座混雙冠軍，個人大滿貫賽金盃累積至4座。

多迪格賽後受訪表示，兩人合作混雙不過短短1年半左右，已經參加過6場大滿貫賽（2018年法網、溫網、美網，2019年澳網、法網、溫網），拿下其中3場冠軍，場上的化學反應很好，橫掃4大滿貫賽的混雙冠軍當然是未來的目標和挑戰。

詹詠然表示，去年3月多迪格找上她搭檔，那是他們第一次說話，她最後答應組隊。但在法網前她受了點傷，本來不確定是否可以比賽，但多迪格表示還是一起組隊，看能走到哪裡，結果就是一路走到決賽奪冠。

她也說，今天對手的球很快速、有力，但多迪格的發球很強，兩人在賽前也有討論過戰術，在今天都有發揮效果，兩人在場上很有默契，未來會繼續組隊，繼續挑戰。

法網詹詠然美網

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