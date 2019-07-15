溫網／詹詠然直落二擁抱混雙金盃

2019-07-15 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



詹詠然（左）和搭擋多帝吉奪下溫布頓網球賽混雙冠軍。 （美聯社） 分享 facebook

剛在法網完成混雙連霸，我國好手詹詠然和克羅埃西亞搭檔多帝吉今年溫布頓再寫搭檔新猷，列第八種子的「台克組合」昨天以六比二、六比三力退非種子組合瑞典林斯泰德／拉脫維亞奧斯塔朋科，高舉草地大滿貫混雙金盃。

四強出線後，詹詠然才笑說：「凡事都有第一次，可以第一次進入到溫布頓決賽，身為網球運動員很榮耀，希望自己和搭檔能有很好的表現，能夠一鼓作氣（奪冠）。」昨天馬上實現目標，且一開賽就連拿五局，第二盤也率先破發，直落二迎接金盃。

詹詠然透露，混雙決賽前的休兵日，體力調節對兩人十分重要，「已經打過兩場決賽，心理上面準備好了。」如願摘下合作第三座大滿貫後，兩人可共享十一萬六千英鎊（約四百六十萬新台幣）冠軍獎金。

台將今年溫網表現精彩，除詹詠然混雙登頂，「一姊」謝淑薇女單、混雙也都有收穫勝場，女雙和捷克搭檔史翠可娃更以第三種子之姿殺進決賽，不過兩人成為昨天凌晨男雙史詩級決賽的「受害者」，延遲一天迎接最終戰。

哥倫比亞組合卡波／法瑞昨天和法國搭檔馬惠／羅傑．瓦瑟蘭大戰五盤，且前四盤都打到「搶七」，最終哥倫比亞組合才以六比七（五比七）、七比六（七比五）、七比六（八比六）、六比七（五比七）、六比三奪冠，摘下哥倫比亞史上第一座大滿貫男雙金盃。

女雙決賽原定男雙決賽後登場，但男雙比賽歷時四小時又五十七分鐘，大會宣布女雙決賽延期一天，第二度挑戰溫網女雙金盃的謝淑薇還在社群平台分享說，原本訂的機票和住宿都因比賽延後受影響，晚一天退租也讓房東還「有家歸不得」。