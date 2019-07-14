溫網／費德瑞戰喬科維奇溫網爭冠 5大現象一次看

2019-07-14 21:27 中央社 倫敦14日綜合外電報導



瑞士草地球場天王費德瑞與塞爾維亞當今球王喬科維奇，今晚將在溫布頓網球錦標賽決賽上演經典大戰。兩人和西班牙蠻牛納達爾雖都已年過30且小鮮肉輩出，但三巨頭仍持續霸業。

以下是溫網今天這場男單殊死戰凸顯的5大現象：

●三巨頭仍主宰網壇

費德瑞（Roger Federer）和喬科維奇（NovakDjokovic）雙雙殺進決賽，代表將會由他們和納達爾（Rafael Nadal）這三大巨頭之一連續第11度在大滿貫賽封王。自從費德瑞2003年在溫網贏得首座大滿貫賽冠軍後，僅5場大滿貫賽事未見三巨頭闖進決賽。

●黃金老將費德瑞

費德瑞現已37歲又340天，今天若能扳倒喬科維奇，將成為公開賽年代在大滿貫賽男單封王的最年長選手。澳洲傳奇羅塞瓦（Ken Rosewall）是公開賽年代至今唯一以37歲之齡抱回大滿貫賽金盃的好手，他1972年在澳洲網球公開賽奪冠，當時37歲又62天。

●過30歲依舊威猛

費德瑞下個月將滿38歲，喬科維奇也已32歲，今天這場決賽無論誰勝出，將再度由30歲或以上好手拿下大滿貫賽冠軍。包括今天的溫網決賽在內，最近12次大滿貫賽全是由30歲或以上的選手笑納金盃。

●喬科維奇爭奪第5座溫網金盃

衛冕冠軍喬科維奇今天將尋求第5座溫網冠軍，追平瑞典前球王柏格（Bjorn Borg）和英國名將杜赫蒂（Laurie Doherty）排名歷來第4的溫網5冠成績，以及個人生涯第16座大滿貫賽金盃。

●費德瑞力拼溫網第9冠

費德瑞今晚若能從難纏的喬科維奇手中搶下勝利，將成為繼美國「女金剛」娜拉提洛娃（MartinaNavratilova）後，在溫網單打拿下9冠的史上第二人，這也將是費德瑞生涯傲人的第21座大滿貫賽金盃。