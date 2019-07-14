溫網／直落二擊敗小威 哈蕾普代表作稱后

2019-07-14 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



哈蕾普溫網決賽直落二獲勝。 歐新社 分享 facebook

面對廿三座大賽單打金盃在手的美國名將小威廉絲，羅馬尼亞名將哈蕾普，昨日在溫網女單冠軍戰打出生涯代表作，僅用五十六分鐘，出乎意料外地以兩個六比二過關，笑納生涯第二座大賽冠軍。

哈蕾普在二○一八年法網終結無冕后，捧起生涯第一座大賽金盃；廿七歲的她，過去大賽三度面對小威都吞敗，溫網一吐怨氣，總算取得大賽對戰首勝，且是直落二勝出，一發和二發成功率都遠勝於小威，逼出小威五個破發點、四個都成功破發。

「這是我生涯最棒的一役，小威激勵我很多。」欣喜若狂的哈蕾普說，「我為這一刻努力許久，現在的感受難以用言語形容，但非常美妙。」

哈蕾普開賽就兩度破發小威，連保帶破拉出四比○開局，小威直到第五局才總算成功保發，首盤哈蕾普六比二拿下。

次盤前段小威力圖振作，雙方互保發球局，奪冠企圖心強烈的哈蕾普，第五局再度逼出破發點成功破發，盤末一口氣連下五局，以發球局全保之姿，捧起生涯第一座溫網冠軍。

卅七歲的前球后小威，無緣拿下個人溫網第八冠、也沒能追平澳洲傳奇女將寇特廿四座大滿貫女單冠軍紀錄；這已經是她產後第三度挺進大賽決賽，但都和冠軍擦肩而過，她稱讚哈蕾普表現，「打得毫無雜念，當對手表現無與倫比，只能向她脫帽致敬。」