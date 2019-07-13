溫網／費德勒晉決賽 大滿貫45年來最高齡

2019-07-13 11:58 中央社 倫敦12日專電



下個月將滿38歲的瑞士網球名將費德勒闖進溫網決賽，寫下45年來以最高齡闖入大滿貫決賽的紀錄。 美聯社 分享 facebook

下個月將滿38歲的瑞士網球名將費德勒今天在溫布頓錦標賽準決賽中，擊敗33歲的西班牙蠻牛納達爾，高水準比賽令球迷大呼精彩，也寫下45年來以最高齡闖入大滿貫決賽的紀錄。

當代網壇四巨頭今年除了英國選手墨瑞（AndyMurray）負傷未參加男單外，其餘3人都闖入4強，大會第2種子費德勒（Roger Federer）和第3種子納達爾（Rafael Nadal）率先碰頭，鏖戰4盤後獲勝的費德勒將在決賽對決尋求衛冕、32歲的約克維奇（NovakDjokovic），爭取個人大滿貫賽第21座，同時也是溫網第9座金盃。

這也將是費德勒與約克維奇兩人自2015年美網以來，第一次在大滿貫決賽對決。

3位網壇名將的年齡加起來破百，隨著他們年歲漸長，許多網迷都擔心這種天王級對決是看一場、少一場，但費德勒今天的表現，實在令人難以相信他的年紀，反倒相信他將會一次次刷新最高齡紀錄，更不用說這3人目前還牢牢佔據男單世界排名前三的位置，合計握有53座大滿貫賽冠軍頭銜，很快又要變成54座。

費德勒和納達爾今天鏖戰4盤3小時，費德勒7：6（3）、1：6、6：3、6：4，贏得比賽。

費德勒在賽後受訪表示，比賽中破發的機會沒有很多，第二盤很困難，陽光造成一些困擾，有些發球沒有很好，但他繼續積極進攻，第二盤之後發球也好了一些。他很高興現在全部結束了，這絕對會是他最愛的比賽之一，因為對手是納達爾，因為是在溫布頓。

不到1個月就要滿38歲的費德勒，也成為1974年羅塞瓦（Ken Rosewall），以39歲打入美網決賽以來，闖入大滿貫賽決賽最高齡的紀錄。30歲以後，已經第5度闖入溫網男單決賽的費德勒說：「年齡在增長，但我知道還沒有結束。」

對於下一場將對決約克維奇的作戰計畫，費德勒說，兩人對決這麼多次，其實彼此已經沒有什麼秘密，網球沒有平手，比賽很殘酷。他也說，就像上學一樣，考試當天反而不用溫習太多書，「我想現在已經不太需要練習」。

納達爾受訪時則說，費德勒今天打得很棒，他自己的反手拍則是表現得不太好，讓他有些擔心，沒辦法自由發揮。他也表示，這一場比賽表現不如之前幾輪，直到最後才找回狀態，但已經太遲。

至於過去11座大賽冠軍都落在費德勒、約克維奇和他手中，網壇年輕一輩似乎還沒追趕上來，納達爾表示，很榮幸能身在其中。他也說：「這種狀況很難再度上演，而我們還沒結束，一切還會繼續下去。」