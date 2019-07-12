溫網／詹詠然混雙 力克對手直落二晉四強

2019-07-12 03:46 聯合新聞網 綜合報導



詹詠然（左）與搭擋多帝吉。圖／劉雪貞提供 分享 facebook 我國網球好手詹詠然，今天凌晨在溫網混雙八強賽與克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig），以6：4、7：6(7:5)直落二擊敗從外卡晉級的席爾瓦（Eden Silva）/霍伊特（Evan Hoyt）組合，挺進四強。

詹詠然與搭檔今天雖然贏球，但連兩盤都是逆轉獲勝，首盤從1：4落後追到4：4平手後，再連拿2局。第二盤也是相同劇本，2：5落後下追成6:6進入搶七，搶七局也是先落後再追平最後才超越，贏得不輕鬆。

詹詠然混雙四強戰對手為第五種子的佩什克／庫爾霍夫組合。