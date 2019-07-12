親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

脫黨伏筆？郭台銘向韓國瑜最後喊話「就算大哥拜託你」

運動筆記PUMA Hybrid Astro 迷你接力賽！輸了要穿OXOX！？第34回薩羅馬湖超馬。初50K完賽紀錄
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 勇士 vs. 金塊 (7月11日)2019夏季聯賽- 公鹿 vs. 中國 (7月11日)

溫網／第40場費納經典對決 今搶冠軍戰門票

2019-07-12 00:15聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

納達爾（左）與費德勒搶冠軍戰門票，圖為上次溫網11年前的「費納對決」。 美聯社
納達爾（左）與費德勒搶冠軍戰門票，圖為上次溫網11年前的「費納對決」。 美聯社
分享

不讓塞爾維亞「世界球王」約克維奇專美於前，網壇天王級的「瑞士特快車」費德勒和「西班牙蠻牛」納達爾，台灣時間昨天也雙雙打下溫布頓四強門票，其中費德勒是迎接生涯第一百場草地大滿貫勝利，納達爾則是成為第一位取得年終賽資格的成員，兩人今天四強賽還將強碰，上演第四十度的「費納對決」。

費德勒挑戰溫布頓百勝的對手是日本「網球王子」錦織圭，卅七歲的前冠軍演出逆轉勝，首盤失守下以四比六、六比一、六比四、六比四迎接里程碑；納達爾面對美國奎瑞則是直落三奪勝，七比五、六比二、六比二出線，生涯第七度晉級溫網最後四強。

網球公開化年代後，大滿貫晉級四強次數的前三名就是由費德勒、約克維奇和納達爾包辦；今年唯一和三巨頭比鄰的是排廿三種子的西班牙好手巴提斯塔．艾格特，他將和衛冕軍小約爭另張決賽門票。

籤表下半區的「費納對決」討論度、關注度遠勝上半區，納達爾過往對決除取得廿四勝十五敗優勢，大滿貫碰頭也以十勝三敗占上風，不過他搖頭笑說這些數字不代表什麼，「我要和可能是草地史上最好的球員對決，我知道若想有機會進到決賽，我必須打出最佳表現，就是這樣。」

下月要滿卅八歲的費德勒則笑說，知道網球迷情緒已經開始沸騰，「我知道很多納達爾的資訊，他對我也一樣。」他的作戰計畫就是打出攻擊網球，「如果他能守下來，那很好，如果他無法，那對我就是好消息。」

羅馬尼亞前球后哈蕾普昨天晚間先拿到第一張女單決賽門票，她以六比一、六比三擊敗首闖四強的烏克蘭美女史維托莉娜，明天女單決賽要與小威廉絲爭冠。

納達爾費德勒小威廉絲溫布頓約克維奇
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

溫網／小威廉絲再闖決賽 挑戰24座大滿貫只差一勝

2019-07-11 23:06

溫網／直落2退烏克蘭美女 哈蕾普首闖決賽

2019-07-11 21:28

溫網／費納四強對決 票價飆天價

2019-07-11 20:38

溫網／觀賽表達政治訴求 女金剛遭官方要求摘帽

2019-07-11 17:24

溫網／再決戰納達爾 費德勒讚他：不只會打紅土

2019-07-11 15:41

溫網／擁對戰優勢仍不輕忽 約克維奇積極備戰求衛冕

2019-07-11 10:40

溫網／第40度對決費德勒 納達爾：感到興奮

2019-07-11 08:48

溫網／逆轉退第11種子 詹詠然混雙晉8強

2019-07-11 07:31

溫網／費德勒、納達爾雙雙晉級 準決賽對陣精彩可期

2019-07-11 03:30

溫網／衛冕之路續挺進 約克維奇9度晉級溫網準決賽

2019-07-11 02:50

溫網／墨瑞小威夢幻組合 混雙止步16強

2019-07-11 02:45
看更多

熱門文章

撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

2019-07-11 20:39

NBA／安東尼難回NBA？ 畢拉普斯：他太看重得分數據

2019-07-11 12:56

NBA／快艇宣布雷納德與喬治簽約 補強戰力爭霸

2019-07-11 06:17

NBA／年收入排行榜 詹姆斯、柯瑞傲視群雄

2019-07-11 18:28

溫網／費德勒、納達爾雙雙晉級 準決賽對陣精彩可期

2019-07-11 03:30

溫網／第40度對決費德勒 納達爾：感到興奮

2019-07-11 08:48

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

NBA／雷納德轉戰快艇 暴龍前隊友：期待對決

2019-07-11 15:23

NBA／看中領導力與經驗 巫師與湯瑪斯簽約

2019-07-11 10:01

中職／林立空降打擊王 猿拚「五猩連線」

2019-07-11 08:49

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

溫網／費納四強對決 票價飆天價

2019-07-11 20:38

MLB／改用彈力球？田中將大：感覺不對了

2019-07-11 11:14

MLB／盜一壘、電子好球帶 大聯盟找大西洋聯盟試用

2019-07-11 09:37

NBA／卡特續約老鷹仍未定 上場時間是關鍵

2019-07-11 10:15

NBA／湖人、快艇補強亮眼 勇士搬新家反而黯淡

2019-07-11 12:57

日職／王柏融因傷被下放二軍 至少錯過20場比賽

2019-07-11 15:53

中職／川崎宗則中文打招呼 教練兼球員有望上場

2019-07-11 16:06

日職／右手沒力休四周 王柏融：想盡早歸隊

2019-07-11 10:13

溫網／再決戰納達爾 費德勒讚他：不只會打紅土

2019-07-11 15:41

NBA／ESPY頒獎 「字母哥」勇奪兩大獎成大贏家

2019-07-11 11:27

世大運／台北成功舉辦 拿坡里「掉漆」負評多

2019-07-11 19:16

中職／林智勝敲雙響砲 離張泰山紀錄只剩19轟

2019-07-11 21:21

NBA／詹皇14歲兒子首次風車扣籃 前隊友笑稱是嬰兒吊扇

2019-07-11 15:27

溫網／擁對戰優勢仍不輕忽 約克維奇積極備戰求衛冕

2019-07-11 10:40

溫網／墨瑞小威夢幻組合 混雙止步16強

2019-07-11 02:45

NBA／衛少洩露想去熱火 交易卡在他薪水難匹配

2019-07-11 17:08

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-11 11:15

溫網／衛冕之路續挺進 約克維奇9度晉級溫網準決賽

2019-07-11 02:50

中職／味全龍主場落腳高雄？ 韓國瑜：體育歸體育

2019-07-11 15:09

4場比賽僅失一分 上館國小棒球隊大陸抱回冠軍獎盃

2019-07-11 12:31

NBA／雷納德轉戰西區 76人：至少要進東決

2019-07-11 18:28

溫網／觀賽表達政治訴求 女金剛遭官方要求摘帽

2019-07-11 17:24

韓職／洋基38年前開價要人 宣銅烈明年赴美取經

2019-07-11 20:09

中職／劉基鴻590萬披龍袍 史上第二高

2019-07-11 14:38

溫網／逆轉退第11種子 詹詠然混雙晉8強

2019-07-11 07:31

世大運／不敵世界第一獲銀 跆拳道莊天羽：再好好練

2019-07-11 07:51

NBA／讓詹姆斯改打控衛？ 湖人教頭：還沒決定

2019-07-11 15:55

溫網／直落2退烏克蘭美女 哈蕾普首闖決賽

2019-07-11 21:28

中職／簽約金破野手紀錄 劉基鴻也嚇一跳

2019-07-11 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top