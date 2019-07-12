溫網／第40場費納經典對決 今搶冠軍戰門票

2019-07-12 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



納達爾（左）與費德勒搶冠軍戰門票，圖為上次溫網11年前的「費納對決」。 美聯社 分享 facebook

不讓塞爾維亞「世界球王」約克維奇專美於前，網壇天王級的「瑞士特快車」費德勒和「西班牙蠻牛」納達爾，台灣時間昨天也雙雙打下溫布頓四強門票，其中費德勒是迎接生涯第一百場草地大滿貫勝利，納達爾則是成為第一位取得年終賽資格的成員，兩人今天四強賽還將強碰，上演第四十度的「費納對決」。

費德勒挑戰溫布頓百勝的對手是日本「網球王子」錦織圭，卅七歲的前冠軍演出逆轉勝，首盤失守下以四比六、六比一、六比四、六比四迎接里程碑；納達爾面對美國奎瑞則是直落三奪勝，七比五、六比二、六比二出線，生涯第七度晉級溫網最後四強。

網球公開化年代後，大滿貫晉級四強次數的前三名就是由費德勒、約克維奇和納達爾包辦；今年唯一和三巨頭比鄰的是排廿三種子的西班牙好手巴提斯塔．艾格特，他將和衛冕軍小約爭另張決賽門票。

籤表下半區的「費納對決」討論度、關注度遠勝上半區，納達爾過往對決除取得廿四勝十五敗優勢，大滿貫碰頭也以十勝三敗占上風，不過他搖頭笑說這些數字不代表什麼，「我要和可能是草地史上最好的球員對決，我知道若想有機會進到決賽，我必須打出最佳表現，就是這樣。」

下月要滿卅八歲的費德勒則笑說，知道網球迷情緒已經開始沸騰，「我知道很多納達爾的資訊，他對我也一樣。」他的作戰計畫就是打出攻擊網球，「如果他能守下來，那很好，如果他無法，那對我就是好消息。」

羅馬尼亞前球后哈蕾普昨天晚間先拿到第一張女單決賽門票，她以六比一、六比三擊敗首闖四強的烏克蘭美女史維托莉娜，明天女單決賽要與小威廉絲爭冠。