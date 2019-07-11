溫網／觀賽表達政治訴求 女金剛遭官方要求摘帽

2019-07-11 17:24 聯合新聞網 綜合報導



分享 facebook 溫網是數一數二的運動賽事殿堂，一年一度該聚焦的是場上選手表現，不應受場外政治干擾；女網傳奇「女金剛」娜拉蒂諾娃（Martina Navratilova）昨日因佩戴的帽子暗示政治訴求，而遭官方警告。

娜拉蒂諾娃昨日於觀賽時戴上寫有「彈劾（Impeach）」字樣鴨舌帽，表達希望川普下台的政治訴求，不過此舉觸犯賽事官方治裝規定，依規定進場時不得穿著「帶有政治立場」衣物，因此遭要求摘下帽子。

坐過9屆溫網後座、62歲的娜拉蒂諾娃事後表示沒意識到帶了此帽，她說：「不好意思，我忘了我帶著，糟糕。」

娜拉蒂諾娃從川普2017年上任以來就一直是川黑，在2017年擔任柯登（James Corden）主持的《深夜秀》嘉賓時，就曾公開批評川普，表示川普對世界構成威脅，且補充：「美國國民沒有顧全大局，他們只在乎『能得到什麼好處』。」

她當時還說：「能減稅當然很棒，但我不要。我希望國家繁榮興盛，希望大家不要向北韓發出核武威脅，這不是好主意。」