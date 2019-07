溫網／觀賽表達政治訴求 女金剛遭官方要求摘帽

分享 facebook 溫網是數一數二的運動賽事殿堂,一年一度該聚焦的是場上選手表現,不應受場外政治干擾;女網傳奇「女金剛」娜拉蒂諾娃(Martina Navratilova)昨日因佩戴的帽子暗示政治訴求,而遭官方警告。

娜拉蒂諾娃昨日於觀賽時戴上寫有「彈劾(Impeach)」字樣鴨舌帽,表達希望川普下台的政治訴求,不過此舉觸犯賽事官方治裝規定,依規定進場時不得穿著「帶有政治立場」衣物,因此遭要求摘下帽子。

坐過9屆溫網後座、62歲的娜拉蒂諾娃事後表示沒意識到帶了此帽,她說:「不好意思,我忘了我帶著,糟糕。」

娜拉蒂諾娃從川普2017年上任以來就一直是川黑,在2017年擔任柯登(James Corden)主持的《深夜秀》嘉賓時,就曾公開批評川普,表示川普對世界構成威脅,且補充:「美國國民沒有顧全大局,他們只在乎『能得到什麼好處』。」

她當時還說:「能減稅當然很棒,但我不要。我希望國家繁榮興盛,希望大家不要向北韓發出核武威脅,這不是好主意。」

Martina Navratilova wore an “IMPEACH” hat through the first game of a #Wimbledon legends’ doubles match today, until an official asked her to take it off during the first changeover, which she quickly did.



“Sorry about that,” Martina said. “Forgot I had it on.”



(H/t @beefbreen) pic.twitter.com/JFg5KHOcz9