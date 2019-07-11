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溫網／莫瑞小威黃金組合 溫網混雙止步16強

2019-07-11 02:45中央社 倫敦10日專電

莫瑞和小威廉絲的黃金組合，在溫網混雙止步16強。 歐新社
莫瑞和小威廉絲的黃金組合，在溫網混雙止步16強。 歐新社
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強強聯手不代表必勝，兩屆溫布頓網球錦標賽男單冠軍莫瑞和女單23座大滿貫得主小威廉絲的黃金組合，今天在溫布頓網球錦標賽敗給混雙第一種子，止步16強。

今年稍早經過臀部手術後，今年溫網原本僅參加男雙賽事的莫瑞（Andy Murray），經過一番尋尋覓覓，終於讓小威廉絲（Serena Williams）點頭答應組隊參與混雙，難得一見的明星陣容成為本屆賽事一大焦點。

不過，莫瑞和小威的籤運似乎不怎麼好，才合作打贏兩場賽事，就強碰大會第一種子、巴西選手索阿瑞斯（Bruno Soares）和美國選手馬莉卡（NicoleMelichar）組合。馬莉卡去年搭檔奧地利選手佩亞（Alexander Peya）拿下溫網混雙冠軍，索阿瑞斯則有3座大滿貫混雙金盃。

雙方在第一盤先展開保發大戰，比分來到3比3，馬莉卡組合接著連拿3局，6比3奪得第一盤。第二盤同樣也是各保發球局，小威和莫瑞最後破發，6比4拿下第二盤。然而，決勝盤卻是局勢一面倒，分數差距一度來到0比4，莫瑞組合最後雖然保下2局，仍以2比6輸掉第三盤，止步16強。

小威廉絲賽後受訪表示，基於和莫瑞是第一次合作，她認為大致上打得還算不錯。

對於未來是否可能再度合作，她也保留了可能性。她說：「我們玩得很好，還不打算結束，但我們顯然都必須先專注把健康弄好，兩個人都是，所以就一步步看看怎麼發展。」

莫瑞則對搭檔的表現讚譽有加，他表示：「她（小威廉絲）真的很投入、很積極，我很喜歡這一點。」

莫瑞和小威廉絲強強聯手，卻在溫網混雙止步16強。 美聯社
莫瑞和小威廉絲強強聯手，卻在溫網混雙止步16強。 美聯社
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小威廉絲溫布頓Serena Williams

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