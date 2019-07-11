溫網／謝淑薇闖四強 下一戰對決法網冠軍組合

2019-07-11 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



謝淑薇晉級女雙四強。 （法新社） 分享 facebook

謝淑薇與史翠可娃的「台捷組合」，昨日在溫網女雙八強戰延續好手感，以六比四、六比二擊敗第六種子比利時梅騰絲／白俄羅斯莎芭蓮卡，下一戰對決法網冠軍組合；史翠可娃另在女單首闖四強。

卅三歲的捷克老將史翠可娃，歷經五十二次大賽嘗試後，女單八強拍退「英國一姐」孔塔，寫下大賽單打新頁。女雙與謝淑薇也持續火熱狀態，八強迎戰前役擊敗詹家姊妹的梅騰絲／莎芭蓮卡。兩軍曾在三月邁阿密網賽碰頭，當時由比利時白俄聯軍獲勝。

謝淑薇／史翠可娃首盤第三局率先破發，儘管第八局遭回破，第九局再度破發，首盤六比四拿下。次盤「台捷組合」進攻強勢，發球局全保，且三、七局兩度突破對手防線，成功直落二晉級四強。

謝淑薇溫網女雙最佳二○一三年與大陸彭帥攜手奪冠，闖四強是溫網女雙次佳成績，不過與史翠可娃尋求搭檔首座大賽冠軍，還有硬仗，四強將對決兩座大賽冠軍在手的頭號種子芭波絲／茉蘭登諾維奇，「匈法聯軍」法網拿下搭檔第二冠，去年澳網也封后。

當今塞爾維亞球王約克維奇，昨日男單八強迎戰世界第廿三名比利時好手葛芬。約克維奇取得生涯對戰五勝一負優勢，這是兩人首度在草地碰頭，「約帥」六比四、六比○、六比二直落三勝出，維持一盤未失晉級四強。