溫網／費、納若退休影響大 球員憂心：後繼無人

2019-07-10 15:35 聯合新聞網 綜合報導



費德勒(右)與納達爾若退休，網壇會起什麼變化。 美聯社 分享 facebook 選手生涯並非無窮盡，現年37歲的費德勒（Roger Federer）及33歲的納達爾（Rafael Nadal）等人都難逃步入網球史冊命運，便有選手擔心這些當代好手若退休，很難後繼有人。

西班牙籍網球選手洛培茲（Feliciano Lopez）今日接受阿根廷媒體《國家報》（La Nacion）採訪時表示，要是費德勒跟納達爾等人退休，網壇會變得很空虛，他說：「當費德勒、納達爾、約克維奇（Novak Djokovic）和墨瑞（Andy Murray），網壇很難再出現比肩我們這個世代的的球員。」

此外，他也認為若這些巨星退休，整個網球產業很可能受影響，他表示：「希望網球產業不會受太多影響，所有人必須為此做好準備，因為過去幾年網壇的產值基本上都要歸功於他們，我們必須為他們的離去未雨綢繆，世界上不會再有下一個費德勒跟納達爾。」

不過，被問到為何費德勒仍舊一尾活龍，他則說費德勒的身材與技巧是讓他生涯此長壽的關鍵；另外，他也稱讚費德勒整年度的賽程安排能維持體能，他表示：「我覺得他的賽程安排很聰明，他有幾年選擇不參加紅土賽事，一切肯定都有理有，而且很棒。」

或許許多球迷的想法都跟洛培茲相同，都會擔心未來沒有四大天王的賽事怎麼辦，但比起擔心，倒不如享受他們當下擊球的英姿。