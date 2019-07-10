親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

國民黨民調電話已打2天 他：結果出來了，只是等宣判

運動筆記勇敢地去跑吧，跑向那連勇者都不敢去的地方背包客與第一次海外馬經歷
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 快艇 vs. 巫師 (7月10日)2019夏季聯賽- 火箭 vs. 國王 (7月10日)

溫網／費、納若退休影響大 球員憂心：後繼無人

2019-07-10 15:35聯合新聞網 綜合報導

費德勒(右)與納達爾若退休，網壇會起什麼變化。 美聯社
費德勒(右)與納達爾若退休，網壇會起什麼變化。 美聯社
分享
選手生涯並非無窮盡，現年37歲的費德勒（Roger Federer）及33歲的納達爾（Rafael Nadal）等人都難逃步入網球史冊命運，便有選手擔心這些當代好手若退休，很難後繼有人。

西班牙籍網球選手洛培茲（Feliciano Lopez）今日接受阿根廷媒體《國家報》（La Nacion）採訪時表示，要是費德勒跟納達爾等人退休，網壇會變得很空虛，他說：「當費德勒、納達爾、約克維奇（Novak Djokovic）和墨瑞（Andy Murray），網壇很難再出現比肩我們這個世代的的球員。」

此外，他也認為若這些巨星退休，整個網球產業很可能受影響，他表示：「希望網球產業不會受太多影響，所有人必須為此做好準備，因為過去幾年網壇的產值基本上都要歸功於他們，我們必須為他們的離去未雨綢繆，世界上不會再有下一個費德勒跟納達爾。」

不過，被問到為何費德勒仍舊一尾活龍，他則說費德勒的身材與技巧是讓他生涯此長壽的關鍵；另外，他也稱讚費德勒整年度的賽程安排能維持體能，他表示：「我覺得他的賽程安排很聰明，他有幾年選擇不參加紅土賽事，一切肯定都有理有，而且很棒。」

或許許多球迷的想法都跟洛培茲相同，都會擔心未來沒有四大天王的賽事怎麼辦，但比起擔心，倒不如享受他們當下擊球的英姿。

西班牙阿根廷
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

溫網／「別把我當傻瓜！」 英國一姊槓上記者

2019-07-10 12:55

溫網／美網爭議事件後求助治療師 小威重返4強

2019-07-10 11:40

溫網／搭檔單日兩勝 謝淑薇女雙晉8喊難以置信

2019-07-10 07:52

溫網／謝淑薇搭檔手感發燙 晉級女雙8強

2019-07-10 04:39

溫網／雙詹無緣8強 小威3盤險勝

2019-07-10 00:06

熱門文章

NBA／冠軍班底再走一人 勇士裁掉李文斯頓

2019-07-10 10:59

NBA／厄文招募？ 籃網總管說事前未會見杜蘭特

2019-07-10 09:25

日職／王柏融2支0傷退 火腿不敵羅德斷4連勝

2019-07-09 20:15

NBA／攜手「浪花兄弟」 羅素：我的學習機會

2019-07-09 18:35

NBA／無法久待勇士？ 羅素淡定以對

2019-07-10 10:13

MLB明星賽／美聯7連勝 田中將大首位亞洲勝投

2019-07-10 11:19

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

MLB／最狂全壘打大賽！ 改寫一籮筐紀錄

2019-07-09 17:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top