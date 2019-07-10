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溫網／謝淑薇搭檔手感發燙 晉級女雙8強

2019-07-10 04:39中央社 倫敦9日專電

台灣網球一姊謝淑薇今天在溫布頓網球錦標賽女雙賽事和搭檔捷克選手史翠可娃以6比3、6比4直落二擊敗對手，晉級8強賽。

史翠可娃今天手感發燙，在女單8強賽同樣擊敗地主選手康塔，一日斬獲兩勝。

史翠可娃（Barbora Strycova）下午先在中央球場對決大會第19種子、英國女將康塔（Johanna Konta）。在對決地主選手的壓力下，第一盤拚入搶七後，由史翠可娃以7比6（5）奪下，第二盤更是局勢一面倒，拿下6比1，直落二擊敗對手。

台灣網球一姊謝淑薇在溫布頓網球錦標賽女雙賽事和搭檔捷克選手史翠可娃以6比3、6比...
台灣網球一姊謝淑薇在溫布頓網球錦標賽女雙賽事和搭檔捷克選手史翠可娃以6比3、6比4直落二擊敗對手，晉級8強賽。 美聯社
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33歲的史翠可娃出身捷克，她在大滿貫賽最佳成績是打到第4輪，這是她首次打進準決賽，創下個人最佳紀錄，也是她在溫布頓的最佳成績。

史翠可娃結束女單比賽後休息約1小時，立刻馬不停蹄趕著下一場比賽。

謝淑薇和史翠可娃在前兩輪強勢碾壓對手打進16強，今天對決第15種子羅馬尼亞選手貝古（Irina-Camelia Begu）和尼庫勒斯古（Monica Niculescu）組合。

雖然才結束1個半小時的高強度比賽，史翠可娃在第一盤依舊手感發燙，第2局就破發對手，最後以6比3奪下第一盤。

她在第二盤雖然稍顯疲態，但和謝淑薇配合默契十足，最後以6比4結束比賽，下一輪將對決第6種子比利時的梅丹斯（Elise Mertens）和白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）組合。

同樣一日奪下兩勝的還有美國女將小威廉絲（Serena Williams），她在女單8強賽鏖戰3盤，最後6比4、4比6、6比3擊敗同胞芮絲克（Alison Riske），進入準決賽，距離追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的24座大滿貫賽金盃紀錄只剩下兩勝。

小威稍晚又回到中央球場和英國選手莫瑞（AndyMurray）合作雙打，以7比5、6比3直落二擊敗法國馬廷（Fabrice Martin）和美國選手阿塔沃（Raquel Atawo）組合。

小威廉絲謝淑薇溫布頓
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