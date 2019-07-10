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溫網／詹家姊妹遭直落二 女雙止步16強

2019-07-10 00:52中央社 倫敦9日專電

詹家姊妹詹詠然詹皓晴今天在溫布頓網球錦標賽女雙第三輪賽事，遭到5比7、3比6直落二，止步16強。

詹家姊妹詹詠然、詹皓晴在溫布頓網球錦標賽女雙第三輪賽事，遭到5比7、3比6直落二...
詹家姊妹詹詠然、詹皓晴在溫布頓網球錦標賽女雙第三輪賽事，遭到5比7、3比6直落二，止步16強。圖／劉雪貞提供
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詹詠然、詹皓晴以大會第9種子身分出賽，今天對決大會第6種子比利時的梅丹斯（Elise Mertens）和白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）組合。梅丹斯今年在溫網女單表現不俗，連續第3年闖進第3輪才敗給謝淑薇的雙打拍檔史翠可娃（Barbora Strycova）。

今天的第一盤雙方展開互保大戰，詹家姊妹在第9局破發，取得5比4領先，但第10局隨即遭對手破發，梅丹斯組合又接連拿下2局，以7比5拿下第一盤。

第二盤的前4局雙方互破發球局，但梅丹斯組合守住第5局，又接著拿下第6局，以4比2領先，詹家姊妹雖然成功反攻拿下第7局，但後續連丟2局，3比6結束比賽。

謝淑薇的女雙賽事將在稍晚登場，她和史翠可娃在前兩輪強勢碾壓對手打進16強，下一輪將對決第15種子羅馬尼亞選手貝古（Irina-Camelia Begu）和尼庫勒斯古（Monica Niculescu）組合。

不過，史翠可娃將先在中央球場對決大會第19種子、英國女將康塔（Johanna Konta），爭取女單4強，之後再和謝淑薇攜手雙打，將面對一日兩戰。

謝淑薇詹皓晴詹詠然
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