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溫網／費德勒晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

2019-07-09 09:43中央社 倫敦8日綜合外電報導

費德勒。 新華社
費德勒。 新華社
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瑞士名將費德勒、球王約克維奇、西班牙猛將納達爾今天都以迅雷不及掩耳的速度闖進溫布頓錦標賽男單8強，對手在他們拍下的不堪一擊，證明當今網壇「三巨頭」地位有多難動搖。

8屆溫網男單冠軍費德勒（Roger Federer）前後僅用了74分鐘，就以6比1、6比2、6比2輕取義大利對手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），生涯第17度闖進溫網8強，也是第55度晉級大滿貫8強賽事。

這也是他在溫網場地全英俱樂部（All EnglandClub）的第99勝，而37歲的他，也是繼1991年39歲康諾斯（Jimmy Connors）闖進美國公開賽8強之後，晉級大滿貫賽8強賽事年紀最大的選手。

此役「瑞士特快車」費德勒有24個致勝球，非受迫性失誤僅5個。接下來他將遭遇日本一哥錦織圭，爭取4強門票。

29歲的錦織圭過去和費德勒交手3勝7敗，不過兩人最近一次遭遇，是由錦織圭拿下勝利。

上屆冠軍、塞爾維亞名將約克維奇（NovakDjokovic）則是以6比3、6比2、6比3輕取法國對手洪柏特（Ugo Humbert），挺進生涯第11度溫布頓8強賽事，也是第45度晉級大滿貫8強。接下來他將面對比利時好手葛芬（David Goffin）。

第3種子納達爾（Rafael Nadal）一樣有如秋風掃落葉，以3個6比2拍落葡萄牙選手索沙（Joao Sousa），第7度闖進溫網8強，接下來將面對美國選手奎利（Sam Querrey）。

這三巨頭今天加起來僅面臨1個破發點，總共也僅丟掉19局。

錦織圭納達爾溫布頓
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