溫網／謝淑薇火速晉級女雙16強 詹皓晴混雙止步

2019-07-07 05:16 中央社 倫敦6日專電



謝淑薇。 歐新社 分享 facebook 台灣網球一姊謝淑薇和搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今天在溫布頓網球錦標賽女雙賽事繼續碾壓對手，火速晉級16強，詹皓晴以第9種子身分輪空出賽的混雙則止步於第二輪。

謝淑薇下午和搭檔史翠可娃對決俄羅斯女將亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）和瑞士女將格魯比奇（Viktorija Golubic）組合。

和上一輪一樣，身為女雙大會第3種子的「謝娃配」和對手有不小差距，第一盤開賽互相保發後，就把比分拉大到4比1，才讓對手又保下一局，以6比2作收。第二盤雖然一度互破，但仍以6比2拿下，57分鐘火速晉級。兩人下一輪將對決第15種子羅馬尼亞選手貝古（Irina-Camelia Begu）和尼庫勒斯古（MonicaNiculescu）組合。

如果謝淑薇和搭檔勝出，詹詠然和詹皓晴下一輪也擊敗第6種子比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）和白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）組合，詹家姊妹將和「謝娃配」在8強賽碰頭。

混雙賽事部分，詹皓晴和英國男網選手斯庫普斯基（Neal Skupski）搭檔以第9種子身分輪空，今天對決中國選手楊釗煊和荷蘭選手密德庫普（MatweMiddelkoop）組合，第一盤拚到搶七，但以1比7不敵，第二盤則是2比6落敗。

斯庫普斯基在男雙賽事和兩屆溫網男單冠軍莫瑞（Andy Murray）的哥哥傑米．莫瑞（Jamie Murray）搭檔，先前在第一輪鏖戰5盤後落敗。今年只打男雙和混雙的莫瑞也在男雙第二輪出局，無緣上演兄弟對決戲碼。

不過，莫瑞和小威廉絲（Serena Williams）組成的黃金混雙組合今天在第一輪以6比4、6比1擊敗德國選手米亞斯（Andreas Mies）和智利選手瓜拉奇（AlexaGuarachi）組合，順利晉級。