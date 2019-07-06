溫網／謝淑薇、謝政鵬組隊 混雙晉級對決詹詠然

2019-07-06 04:53 中央社 倫敦5日專電



台灣網球一姊謝淑薇今天和弟弟謝政鵬在溫布頓網球錦標賽首度組隊參加混雙賽事就有好成績，以6比4、6比4直落二挺進第二輪，但下一輪就將對決詹詠然搭檔，兩人表示心態放輕鬆。

謝淑薇今天一日兩戰，她下午在女單賽事以3比6、6比2、4比6惜敗大會第3種子、捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova），止步第三輪。

普里斯科娃這屆溫網目前僅在謝淑薇手上丟掉一盤。她在賽後記者會上表示，她認為今天自己表現很好，雖然第二盤不是最好，但發球還是不錯，也打出很多愛司球（Ace）。

她表示，比起2月在杜拜公開賽對決謝淑薇最後輸掉，今天表現比上次好，但當然仍有點棘手的地方，尤其是在草地上。「她可以讓妳感覺很糟。當然，我很高興我挺過了。」

謝淑薇受訪表示，對手最近狀態很好，她一開始壓力很大，「擔心被血洗」。第三盤比賽很可惜戰術運用錯誤，她雖然想施加更多壓力，但對手頻頻發愛司球，她已經盡力了。

儘管落敗，謝淑薇仍不斷學習，她說，從這場比賽，她知道了冬訓要加強的地方，未來應該可以再進步一些。

單打結束後休息2個多小時，謝淑薇隨即和謝政鵬一起出戰，對決日本選手麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）和加藤未唯組合。姐弟倆比賽時神情輕鬆，氣氛頗為歡樂，不到1小時就以兩盤6比4奪勝。

謝政鵬說，對手都是他在青少年組就認識的選手，彼此太熟悉，「打起來還有點不太好意思」。這次和姊姊組隊獲勝，也讓謝政鵬成功留到溫網第二週賽事。

謝淑薇說，因為教練保羅和許多粉絲都希望姊弟組成雙打，這次溫網終於達成，也是為了一圓粉絲的心願，但應該也就這麼一次，她在單打退休前不會再考慮打混雙。

她說，兩人打球非常歡樂，混雙大多是臨時配合，要說默契也說不上。兩人會在場上鬥嘴，弟弟失分，她跟他比個讚，自己失分，弟弟也對她比個讚，就是「打歡樂的」。

謝家姊弟下一輪將對決首輪輪空的第8種子、2018與2019年法網混雙冠軍詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）組合。

2017台北世大運網球女雙由詹詠然、詹皓晴摘金，但詹詠然因中暑而決定在混雙闖進4強後棄賽，她的混雙搭檔正是謝政鵬。謝淑薇當時曾在臉書發文替弟弟抱不平，表示謝政鵬即使咳血還是出戰。當時讓「詹詠然為美網棄世大運」的「裝病說」引發熱議。

對於之後對決，謝家姊弟心態放輕鬆，表示沒有壓力，「沒贏沒所謂」，不會看得太重。

除了混雙外，謝淑薇還有女雙賽事，她和搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）首輪強勢輾壓對手晉級，明天將對決俄羅斯女將亞歷山卓娃（EkaterinaAlexandrova）和瑞士女將格魯比奇（ViktorijaGolubic）組合。