溫網／謝淑薇姐弟同場競技 「謝謝配」參加混雙

2019-07-04 04:02 中央社 倫敦3日專電



台灣網球一姊謝淑薇確定將和弟弟謝政鵬組隊，參加溫布頓網球錦標賽混雙賽事，一圓姊弟同場競技的夢想。這也讓成功晉級女單第3輪的謝淑薇，必須女單、女雙、混雙三邊跑。

33歲的謝淑薇上午以7比6（3）、6比3直落二，擊敗比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens），成功晉級第3輪，是最早晉級第3輪的女單選手之一。下一輪將對決大會第3種子、捷克女將普莉絲可娃（KarolinaPliskova）。

謝淑薇的女雙賽事部分，則是和今年已經攜手奪下3座冠軍的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再度合作，列大會第3種子，首輪將對上德國選手巴德爾（Mona Barthel）和瑞士女將諾爾（Xenia Knoll）組合。

除了女單和女雙，謝淑薇已經確定將和小5歲的弟弟謝政鵬搭檔混雙，這也是姐弟兩人第一次組隊比賽，首輪將對決日本選手麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）和加藤未唯組合。

謝淑薇今年在澳網女單列第28種子、法網女單列第25種子，溫網女單第28種子，3場大滿貫賽都以種子球員身分出賽，而且是在女雙也列種子的雙種子身分，成績傲人。

謝淑薇在女單賽後受訪表示，今天比賽一開始有點緊張，但有時候在緊張時反而會有好表現，就是盡可能保持平常心。

她說，在草地比賽，任何事情都有可能發生，她能做的就是保持冷靜、盡量放鬆，結果也很好。她過去以非種子選手身分出賽，總是去挑戰別人，現在是種子球員，成為別人挑戰的對象，需要更努力。

對於和弟弟組隊，謝淑薇說，兩人打的比賽不同，合作機會不多，溫布頓的混雙籤表最大，她本來就心想，有生之年應該可以挑戰一次溫網混雙。謝政鵬今年排名提升，她自己的排名也不錯，終於實現兩人同場的夢想。

她說，弟弟是左撇子，自己是右撇子，兩人合作相信會打出很有趣的比賽。不過她說，兩人未來沒有進一步的組隊計畫，在單打退休之前，她不會考慮打混雙。

然而，這也代表謝淑薇之後必須女單、女雙、混雙三邊參賽。謝淑薇表示，她在4大滿貫賽很少打混雙，因為沒帶防護員、體能師，能有的體力大概就是打女單和女雙剛剛好，再多就會有一點累。

她笑說，所以「就要都要靠男生（謝政鵬），我就是站在那邊不要動就對了」，重點是要打得開心，也讓較少參加大滿貫賽的謝政鵬多知道一些頂尖選手的打法。

謝淑薇表示，自己和弟弟妹妹組隊時都是這樣，底線交由他們負責，她扮演一個像木頭人一樣的搭檔。她笑說：「不過球飛過來的時候我還是會打，不會那麼惡劣啦。」