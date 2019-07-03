溫網／種子掉滿地...謝淑薇輕鬆開紅

2019-07-03 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



謝淑薇成功闖關。 （路透） 分享 facebook

溫布頓網球賽昨日賽程冷門爆不完，女單第二種子日本前球后大坂直美、第十種子莎芭蓮卡、男單第六種子澤瑞夫、第七種子西西帕斯、十六種子孟非斯都在首輪落馬，列女單廿八種子我國「一姊」謝淑薇倒是快速突圍，只花六十七分鐘就拍下兩年前法網冠軍奧斯塔朋科，草地大滿貫開出紅盤。

大坂直美。 （法新社） 分享 facebook

溫網前登上世界第一的澳洲新科球后芭蒂，昨天延續法網至今的連勝旅程，六比四、六比二拍下大陸女將鄭賽賽；尋求衛冕的德國前球后柯波兒也以六比四、六比三擊敗同胞瑪莉亞，雙雙成功挺進第二輪。

來自拉脫維亞的奧斯塔朋科在二○一七年法網登頂，去年溫網也打進四強，不過昨天凌晨碰謝淑薇出現卅五次非受迫性失誤，儘管廿六個致勝球、比謝淑薇多出十一球，仍以兩個二比六敗陣。

孟非斯。 （路透） 分享 facebook

以獨有的特殊球風拍下法網前冠軍，謝淑薇精采演出獲得ＷＴＡ官網特別報導，自己也開心轉貼新聞慶祝；她在去年溫網拍下羅馬尼亞前球后哈蕾普，今年再開出紅盤，第二輪將遭遇二○一三年打進溫網四強的比利時女將費莉普金斯。

澤瑞夫。 （美聯社） 分享 facebook

最大冷門當屬女單世界排名第二的大坂直美出局，以六比七（四比七）、二比六不敵哈薩克普丁塞娃，成「瑞士公主」辛吉絲二○○一年首戰出局後，第一個「一輪遊」的前二種子。

大坂直美進入記者室沒多久就問：「我能走了嗎？我感覺快哭出來了。」