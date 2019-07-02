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溫網／兩大種子爆冷輸球 西西帕斯：不夠成熟

2019-07-02 15:52聯合新聞網 綜合報導

男單第七種子西西帕斯遭淘汰出局。 歐新社
男單第七種子西西帕斯遭淘汰出局。 歐新社
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溫網冷門不斷，分別是第六及第七種子的澤瑞夫（Alexander Zverev）和西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）雙雙落馬，爆冷慘遭淘汰。

德籍的澤瑞夫及希臘籍的西西帕斯本被看好有望挑戰四大天王，無奈溫網第一天就出局。澤瑞夫面對世界排名124的捷克選手維斯利（Jiri Vesely），以6比4先下一盤，之後連丟三盤落敗；西西帕斯則是與義大利選手法比安諾（Thomas Fabbiano）纏鬥至第五盤飲恨輸球。

賽後西西帕斯表示自己備受期待，但沒有辦法回應大家對他的期望，並說：「當你獲得許多來自每個人的支持、能量以及正面積極的態度，然後搞砸一切時，真的很糟糕。」他也承認，他這一代的選手不如費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）這幾個偉大選手成熟，同時坦言年輕選手缺乏穩定性。

澤瑞夫：信心指數低於0

曾經贏得ATP世界巡迴賽總決賽，甚至打敗過費德勒和約克維奇的澤瑞夫則表示自己的信心降到谷底，他說：「我不認為我輸了這場比賽，只能說我現在的信心指數比零還要低。我很容易沮喪，球場外的一切都會影響我，過去兩天對我來說非常艱困，我不想去細究。」

義大利希臘捷克

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