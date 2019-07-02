溫網／爆冷輸球快淚崩 大坂：我可以走了嗎？

2019-07-02 11:53 聯合新聞網 綜合報導



大坂直美溫網首輪爆冷輸球，賽後難掩失望且快淚崩。 美聯社 分享 facebook

日本女將大坂直美今天在溫布頓網女單首輪以6比7（4比7）、2比6爆冷輸給世界排名39的哈薩克籍選手普丁塞娃（Yulia Putintseva），無緣捧下個人第3座大滿貫金盃，賽後難掩失望，不僅表達很想哭，還直言「我可以走了嗎？」。

名列溫網第二種子的大坂直美，在女單首戰現明顯不如預期，多達38次非受迫失誤次數為輸球主因，其中首盤就發生了21次；另一方面，近年兩度交手大坂不曾敗陣的普丁塞娃，則是保持在伯明罕網球公開賽的狀態，表現相對穩定許多，全場僅7次非受迫性失誤。

名利對大坂來說來得相當快，去年美網及今年澳網接連摘后，讓她一舉登上球后寶座，但也快被知名度壓垮，賽後記者會面帶愁容的大坂打斷記者有關成名壓力的提問，直說：「我可以離開了嗎？」，甚至表示：「我想我可能要哭了。」

事實上大坂自從登頂後狀況直直落，今年面對8位排名20名外的選手就輸了7場，法網也只打到第三輪就遭淘汰，終於在上週跌落球后寶座。這樣的轉捩點發生在大坂開除冠軍教練巴金（Sascha Bajin）之後，但被問到狀態下滑是否與更換教練有關，她一概否認，並說：「我認為今天可以打得更好，因為練習的時候狀況並不糟。」但也補充：「你永遠不知道比賽時什麼事會發生。」