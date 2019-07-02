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溫網／謝淑薇首輪擊敗法網冠軍 成功闖關

2019-07-02 05:05中央社 倫敦1日專電

溫布頓網球錦標賽今天開打，台灣網球一姊謝淑薇首輪對決22歲的法網冠軍、拉脫維亞女將奧斯塔朋科，結果以6比2、6比2直落二擊敗對方，成功晉級，又收割一名世界冠軍。

謝淑薇與雙打搭檔。 截圖自謝淑薇粉絲團
謝淑薇與雙打搭檔。 截圖自謝淑薇粉絲團
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33歲的謝淑薇目前女單世界排名第29，奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）第37、最高排名曾到世界第5。奧斯塔朋科曾拿過溫網青少女組冠軍，在大滿貫賽事中於2017年拿下法網冠軍，溫網最高成績是去年闖進4強。

謝淑薇和奧斯塔朋科僅在女單交手過一次，是在2016年澳網首輪，當時謝淑薇以6比3、5比7、6比1擊敗奧斯塔朋科。

兩人的比賽下午6時在第18球場開打，謝淑薇一開場就砲火猛烈，將比數拉到3比0，但奧斯塔朋科開始回神，追回兩局，第6局更陷入拉鋸戰，但最後仍由謝淑薇以6比2拿下。

第二盤比賽，謝淑薇雖然首局遭到破發，但奧斯塔朋科在第2局隨即發生非受迫性失誤，把分數送回給謝淑薇，謝淑薇以愛司球拿下第3局。奧斯塔朋科雖然把比分追平為2比2，但得分就此止步，謝淑薇連下4局，以6比2拿下第二盤，耗時1小時7分鐘結束比賽，和奧斯塔朋科對決的戰績提升到2戰2勝。

謝淑薇去年在溫網爆冷擊敗大會第一種子、羅馬尼亞世界球后哈勒普（Simona Halep），生涯首度晉級16強。她還曾打敗過「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Carolone Woznaiki），3月在邁阿密網賽擊敗大坂直美，今天再度送走奧斯塔朋科，堪稱球后收割機。

謝淑薇的女雙賽事部分，則是和今年已經攜手奪下3座冠軍的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再度合作，列大會第3種子，首輪將對上德國選手巴德爾（Mona Barthel）和瑞士女將諾爾（Xenia Knoll）組合。

謝淑薇法網澳網

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