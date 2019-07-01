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溫網／小威鬆口 與墨瑞打混雙似乎有譜

2019-07-01 20:32中央社 倫敦1日專電

小威表達有意願在溫網與墨瑞合作混雙。 美聯社
小威表達有意願在溫網與墨瑞合作混雙。 美聯社
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兩屆溫布頓網球錦標賽男單冠軍墨瑞今年在溫布頓僅參加男雙，不過他四處找人參加混雙，而美國選手小威廉絲在賽前訪問表示自己可以打，兩人未來合作出賽似乎有譜。

32歲的墨瑞（Andy Murray）今年稍早經過臀部手術後，6月在女王杯網賽（Queen’s ClubChampionships）男子雙打取得漂亮成績，勝利回歸。

不過，一個人撐滿全場的男單比賽對莫瑞而言似乎仍太過吃力，他在溫網將和法國選手赫柏特（Pierre-Hugues Herbert）合作打男雙，首輪將於3日對決羅馬尼亞好手柯皮爾（ Marius Copil）和法國選手洪柏特（Ugo Humbert）組合。

墨瑞改打男雙，也讓他有可能對決一直在男雙領域的哥哥傑米墨瑞（Jamie Murray）。不過，被列為大會第10種子的傑米和搭檔英國選手斯庫普斯基（NealSkupski）第一輪並未和弟弟碰上。根據籤表，若兩人都一路闖關，將在第3輪展開兄弟對決。

除了男雙之外，莫瑞也持續在找女選手合作打混雙，不過頂尖選手都希望專注在單打比賽，打混雙的意願不高，他已經被法網冠軍、澳洲選手巴蒂（AshleighBarty）等多人拒絕。

然而，小威廉絲（Serena Williams）6月29日在賽前訪問鬆口，或許未來有機會看到兩名大滿貫冠軍選手合作的夢幻組合。

37歲的小威今年因為膝蓋傷勢只打了5站比賽。她目前女單排名世界第10，這次在溫網女單列第11種子。

小威在1998年曾和白俄羅斯選手墨尼（Max Mirnyi）一起拿下溫布頓混雙冠軍，不過那已經是將近20年前，小威近幾年來已經不打混雙比賽。不過，在受訪時被問到是否可能和墨瑞搭檔，小威表示：「我可以，我現在感覺好多了。」但她也表示，最終還是要看她的膝蓋狀況。

小威廉絲溫布頓Serena Williams

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