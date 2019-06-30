溫網／普娃伊斯特本封后 溫布頓女單冠軍仍難測

2019-06-30 17:56 台灣醒報 台北報導



普莉斯可娃在伊斯特本網賽封后。 美聯社 分享 facebook

距離溫網剩不到幾天，排名世界第三的普莉絲可娃在「前哨戰」伊斯特本盃賽拍落溫網去年冠軍柯波兒！普娃和柯波兒都被認為是溫網有望奪魁的選手，而30日在小型盃賽決賽先打前哨戰，由普娃以6:1、6:4勝出奪冠。普娃賽後表示，這場球的比分無法反映出真實結果，她認為，柯波兒仍然是最佳的草地好手之一，本屆溫網冠軍獎落誰家依然未可知。

根據《女網官網》報導，目前排名世界第三的普娃氣勢正高，她於30日在伊斯特本盃賽對決溫網衛冕冠軍柯波兒，而普娃僅花31分鐘就拿下首盤，並於第二盤擺脫德國好手的糾纏，輕鬆奪下冠軍。其中，普娃打出7記ACE球，並於首發得分率拿到71%的佳績，說明普娃近況火熱。

普娃接受賽後訪問時謙虛地表示，這場球賽的比分太具迷惑性，普娃說：「我在整個賽事期間狀況調整的不錯，而對柯珀來說，她不論打出什麼分數，都不改變她是世界頂級的草地好手。」意即普娃對於溫網若遇上柯波兒，仍不敢大意，畢竟普娃在溫網還沒挺進過第四輪。

溫網即將開打，專家預測女單冠軍多有差異，但大都不看好衛冕冠軍柯波兒能完成蟬聯。 美聯社 分享 facebook

不過，相較於普娃對柯波兒的極度推崇，據《ESPN》報導，專家們反而都不太看好柯珀，原因與柯波兒在去年拿到溫網後，就再也沒有贏過任何冠軍（連小錦標賽的冠軍都拿不到），本次敗給普娃是她近一年以來第3度在決賽吞敗。

部分專家則看好近期火燙的普娃能在溫網拿到佳績，但對於普娃來說，從未在職業生涯贏過含金量高的大滿貫級冠軍，經驗上稍微有點佔劣勢。較多數的專家認為，溫網女單勝利者本就不易預測，應該把預測命題改成「本屆又有哪位新星即將透過溫網打響名號」。

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