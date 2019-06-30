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溫網╱當球后壓力太大 大坂直美慶幸當第二

2019-06-30 16:11世界日報 體育新聞組╱綜合報導

當球后壓力太大，大坂直美慶幸在溫網為第二種子。 美聯社
當球后壓力太大，大坂直美慶幸在溫網為第二種子。 美聯社
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大坂直美（Naomi Osaka）近日坦言成為球后之后後背負著很大的期望，也帶給她前所未有的壓力。

由於澳洲選手芭蒂（Ash Barty）上周在伯明罕草地女網賽奪冠，芭蒂積分擠下大坂成為新任球后，同時也成為溫網女單第一種子。（註：女子選手種子排序直接參照WTA世界排名）

名列第2種子的大坂直美表示：「自己很開心成為追逐者，而不是被追逐的對象。我想沒有什麼能幫助我做好準備，特別是我常常會去想很多。」

21歲的大坂直美去年在美網決賽擊敗地主選手小威廉絲Serena Williams），拿下生涯首座大滿貫，但這位日籍美裔的小將卻在頒獎時遭受觀眾噓聲以對，最後淚灑現場。大坂直美接著拿下今年年初的澳網冠軍，連贏2座大滿貫，她上個月在法網第3輪止步，上周讓出坐了21周的球后寶座。

大坂直美說：「這樣的狀況對我來說比較好，我比較習慣較低的排名，這一點也不瘋狂。換個方式來說，現在世界第2的我只要拿到賽事冠軍，就會自動升上第1，這無疑是我的一個大目標，我不用思考保衛球后或是積分排名等事情。」

大坂直美在溫網從未突破第3輪，過去2年都止步32強，她首輪將對上俄羅斯選手、世界排名第39的普丁塞娃（Yulia Putintseva）。

小威廉絲美網Serena Williams

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