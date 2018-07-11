溫網／挑戰產後首冠 23冠小威逆轉勝闖4強

2018-07-11 02:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



當今女單前10種子16強前全數淘汰，產後復出首闖大賽的前球后小威廉絲（Serena Williams），8強賽3：6、6：3、6：4逆轉勝拍退義大利好手吉洛吉（Camila Giorgi）晉級4強，距離生涯第24冠、溫網第8冠越來越近。 前球后小威廉絲（Serena Williams），8強賽拍退義大利好手吉洛吉晉級4強。 美聯社 分享 facebook

生涯7度在此封后，小威本屆名列大會第25號種子，去年懷孕缺席前才在2015年、2016年蟬聯后冠，睽違球場16個月後，世界排名掉出180名外，仍成為最具冠軍相名將。

「這僅是我產後復出第4場比賽，所以我毫無壓力。」36歲的小威說，「我並不覺得非得贏球，也不認為一定會輸。我就是場上拚戰，證明我回來了，我也的確覺得自己回來了，但距離回復到我的巔峰還有很長一段路。」

世界排名52的吉洛吉，開賽拿下生涯對戰小威首盤，但小威次盤開局打出4：1攻勢，6：3扳回一城，決勝盤沒給吉洛吉任何破發機會，並轟出6記Ace球，其中一發球速高達122英里（196公里），順利收勝。

小威表示，「第一盤後我心想『好吧，我們來打個3盤吧，心中就是這麼想，只有不斷拚戰的念頭。」小威廉絲4強賽將迎戰第13種子德國女將喬吉絲（Julia Goerges）。

4強賽另役則由大會第11和12種子，前德國球后柯波兒（Angelique Kerber）交手前法網冠軍拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。