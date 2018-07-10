溫網／川普訪英 小威廉絲不在意總統觀戰

2018-07-10 08:39 中央社 倫敦9日綜合外電報導



小威廉絲。美聯社 分享 facebook 美國女網好手小威廉絲（Serena Williams）堅稱，如果總統川普突然蒞臨溫布頓錦標賽觀看女單決賽，她的心情不會受到影響。

川普幾天後即將抵達英國展開4天訪問，這趟行程必定將受到抗議活動干擾，因為許多民眾不歡迎這位充滿爭議的美國三軍統帥。

眾所周知，川普是十足的網球迷，他即將訪問倫敦、溫莎與蘇格蘭，據信目前沒有計畫觀賞溫布頓賽事。

不過，小威已經晉級女單8強賽，繼續征戰生涯第8座溫布頓冠軍，有人問36歲的小威，如果她晉級14日的決賽，發現分化社會的川普出現在全英俱樂部（AllEngland Club），她會有什麼反應？

小威今天拍落俄羅斯選手羅蒂娜（EvgeniyaRodina）挺進第4輪，她賽後說：「我覺得他有權做他任何想做的事。如果他想來看溫布頓決賽，他有這個權利，我希望我能打進決賽。」

小威說：「我還有很多比賽要打贏。對我來說，我根本沒想這麼遠，我一次只專注在一件事上。」

另一名美國選手伊斯內（John Isner）的意見就比小威更肯定，男網好手伊斯內承認，如果他晉級，他樂見川普坐在觀眾席中。

伊斯內今年首度闖進溫網男單8強，名列第9種子的他11日將迎戰加拿大重砲手羅尼奇（Milos Raonic）。男單4強賽13日登場。

男單決賽是在15日舉行。

伊斯內說：「當然，我希望川普來看比賽，這將是很棒的一件事。」（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）