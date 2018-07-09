溫網／謝淑薇據理力爭不讓步 關鍵抗議成功仍敗

2018-07-09 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇抗議，最後裁判改判。 路透 分享 facebook 在上一輪爆冷逆轉拍落羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），闖進溫網女單16強，謝淑薇也締造自己在溫網女單個人最佳成績，在休兵1天後，今天謝淑薇在女單16強碰上曾高居女單世界排名第4的斯洛伐克好手席布可娃（Dominika Cibulkova），經過1小時21分鐘的拚戰，以4：6、1：6落敗，謝淑薇也結束本屆溫網女單驚奇之旅。

過去謝淑薇在大滿貫女單最佳成績為2008、2018年澳網16強，溫網女單最佳成績則是2012年第3輪，在上一戰逆轉拍落頭號種子哈蕾普（Simona Halep）後，謝淑薇追平個人在大滿貫女單最佳成績，也改寫自己在溫網女單紀錄。

今天謝淑薇在女單16強賽碰上29歲斯洛伐克女將席布可娃，雙姝過去2度交手，不過都是在硬地球場，皆由席布可娃直落二獲勝。開賽雙姝上演「破發大戰」，首盤僅在第9局由席布可娃成功保發，也讓她率先取得5：4的「聽牌」優勢。

第10局謝淑薇面臨非保不可的發球局，不過在0：30時，謝淑薇發球後，席布可娃回擊被線審喊出界，當下席布可娃提出挑戰，鷹眼回放後顯示球在界內，主審也將這一分判給席布可娃，謝淑薇變成0：40落後，但謝淑薇立刻向主審抗議，認為她有將球回擊進場內，經過這次爭議後，主審改判這一分重打，不過最終謝淑薇還是沒能保住發球局，也丟掉首盤。

次盤謝淑薇氣力放盡，只保住第4局的發球局，最終以直落二落敗，無緣締造個人大滿貫女單最佳成績，止步16強。雖然女單賽事告一段落，謝淑薇仍有女雙賽事要進行，稍後她將在同場地第3場與捷克搭檔荷拉戴卡（Lucie Hradecka）出戰捷克組合，力拚女雙8強門票。

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