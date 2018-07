溫網／謝淑薇據理力爭不讓步 關鍵抗議成功仍敗

謝淑薇抗議,最後裁判改判。 路透 分享 facebook 在上一輪爆冷逆轉拍落羅馬尼亞球后哈蕾普(Simona Halep),闖進溫網女單16強,謝淑薇也締造自己在溫網女單個人最佳成績,在休兵1天後,今天謝淑薇在女單16強碰上曾高居女單世界排名第4的斯洛伐克好手席布可娃(Dominika Cibulkova),經過1小時21分鐘的拚戰,以4:6、1:6落敗,謝淑薇也結束本屆溫網女單驚奇之旅。

過去謝淑薇在大滿貫女單最佳成績為2008、2018年澳網16強,溫網女單最佳成績則是2012年第3輪,在上一戰逆轉拍落頭號種子哈蕾普(Simona Halep)後,謝淑薇追平個人在大滿貫女單最佳成績,也改寫自己在溫網女單紀錄。

今天謝淑薇在女單16強賽碰上29歲斯洛伐克女將席布可娃,雙姝過去2度交手,不過都是在硬地球場,皆由席布可娃直落二獲勝。開賽雙姝上演「破發大戰」,首盤僅在第9局由席布可娃成功保發,也讓她率先取得5:4的「聽牌」優勢。

第10局謝淑薇面臨非保不可的發球局,不過在0:30時,謝淑薇發球後,席布可娃回擊被線審喊出界,當下席布可娃提出挑戰,鷹眼回放後顯示球在界內,主審也將這一分判給席布可娃,謝淑薇變成0:40落後,但謝淑薇立刻向主審抗議,認為她有將球回擊進場內,經過這次爭議後,主審改判這一分重打,不過最終謝淑薇還是沒能保住發球局,也丟掉首盤。

次盤謝淑薇氣力放盡,只保住第4局的發球局,最終以直落二落敗,無緣締造個人大滿貫女單最佳成績,止步16強。雖然女單賽事告一段落,謝淑薇仍有女雙賽事要進行,稍後她將在同場地第3場與捷克搭檔荷拉戴卡(Lucie Hradecka)出戰捷克組合,力拚女雙8強門票。

Controversy on Court 18.



Dominika Cibulkova was on set point, but Su-Wei Hsieh has called for the referee. She wants to replay the point.



