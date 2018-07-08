溫網／拍落球后 謝淑薇只想盡力接住每顆球

2018-07-08 04:59 中央社 倫敦7日專電



謝淑薇。 （法新社） 分享 facebook 32歲台灣網壇一姊謝淑薇今天在溫布頓網球錦標賽力拚對手，擊敗羅馬尼亞世界球后哈蕾普。她在第三盤躲過一個賽末點後連拿5局逆轉勝，她表示，當時只想著要盡力接住每顆球。

26歲哈蕾普（Simona Halep）一開始壓制謝淑薇，以6比3拿下第一盤，謝淑薇在第二盤急起直追，以6比4勝哈蕾普，隨後兩人在第3盤互不相讓，謝淑薇展現驚人鬥志，躲過一個賽末點後，連拿下5局。兩人鏖戰2小時20分鐘，最終謝淑薇以7比5拿下致勝盤，生涯首度闖進溫網第4輪。

謝淑薇賽後在媒體中心受訪表示，決勝盤哈蕾普5比2聽牌時，她心裡想的是要跑得更努力、球打得更重，但又不能太過頭，像是在第一盤就有許多球打得太重。

她也說，當時其實不覺得會贏。在這麼大的比賽、面對這麼強大的選手，又被5比2領先，她只能盡力跑、接住每一顆球。

謝淑薇表示，今天贏了就像在作夢。她曾和哈蕾普打過雙打，早就知道哈蕾普意志力很強、很會跑，但是在草地上什麼事情都有可能發生。

她說，在草地比賽確實讓她比較有機會打贏哈蕾普，假設在紅土場地，「大概打不贏她，或許還要跑到死。」

對於種子選手紛紛落敗，現在似乎是非種子選手的機會。謝淑薇則說，其實選手們都沒有想太多，以她自己來說，她只想享受網球、享受倫敦，享受美食，也很高興能打入溫網第二週。

謝淑薇說，她今年比以前更享受比賽，她不想做太多假設，可以拼就盡量拼，不能拼就去享受過程。在她這個年紀，如果給自己太多壓力，很可能導致傷痛、提早結束網球生涯。所以她除了盡力把工作做好之外，也想要享受人生，而不只是打球、打球、打球。

謝淑薇說，她享用了溫布頓特產草莓，「漢堡與龍蝦」也是每年來到倫敦必定會帶著工作人員去享用的名店。至於今年還要不要去，她笑說「該找一家新的店了」。謝淑薇此次帶著6歲侄子同行。她說，「要去哪裡必須先問侄子。」

謝淑薇多變的球風讓哈蕾普在比賽時疲於奔命。剛贏得法網的哈蕾普受訪時坦承，草地賽非常特別，而她過去6個月一直比賽，心理和生理都非常累，無法專注於每顆球上，今天的表現「非常不專業」。

但哈蕾普也表示，自己沒有藉口，謝淑薇確實打得很好，有資格贏球。她說，現在想要做的就是忘掉這次比賽，好好休息、放空，不打網球，徹底休息幾星期，再備戰美網。

溫網今年中了種子魔咒，女單前10種子有9人已經淘汰，僅剩第7種子捷克選手普里斯科娃（KarolinaPliskova）。

謝淑薇下一役將在女單16強賽迎戰斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova）。至於決賽是否可能出現「小威」（小威廉絲）對「小薇」的場面，謝淑薇笑說，「不會想那麼遠」。