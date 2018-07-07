溫網／謝淑薇拍落世界球后 逆轉勝晉女單第四輪

2018-07-07 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇逆轉拍落羅馬尼亞「世界球后」哈蕾普（Simona Halep），上演本屆女單最大冷門，闖進女單第四輪也是個人溫網最佳成績。 美聯社 分享 facebook

在2018年溫布頓網球錦標賽女單連過2關後，我國網球女單「一姊」謝淑薇今天在第3輪，以3：6、6：4、7：5逆轉拍落羅馬尼亞「世界球后」哈蕾普（Simona Halep），上演本屆女單最大冷門。

哈蕾普自2010年起參加大滿貫賽事，在去10月9日登上女單世界第一位置，不過她在大滿貫賽事總是差臨門一腳，直到今年法網她在女單冠軍賽以3：6、6：4、6：1，耗費2小時03分鐘拍退世界第10美國女將史蒂芬絲（Sloane Stephens），抱回生涯第一座大滿貫女單金盃，終於擺脫「無冕后」的稱號。

本屆溫網女單種子選手紛紛中箭落馬，闖進女單第三輪的前十種子僅剩下頭號種子哈蕾普、捷克美女普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、美國的凱絲（Madison Keys）及大威廉絲（Venus Williams）4人，不過凱斯與大威在昨天的比賽中率先遭淘汰，今天頭號種子也慘遭滑鐵盧。

世界球后哈蕾普跟上溫網本屆女單爆冷趨勢，遭謝淑薇擊敗止步第三輪。 美聯社 分享 facebook

過去謝淑薇與哈蕾普曾在2013年辛辛那提名人賽交手過1次，當時兩人苦戰三盤，才由哈蕾普逆轉拿下勝利。今天兩人在溫網女單第3輪再度碰頭，兩人一開賽就上演「破發大戰」，哈蕾普僅讓謝淑薇保住1個發球局，自己則破了對手4個發球局，哈蕾普率先搶下首盤。

次盤謝淑薇在第3局率先破發，儘管第6局遭到回破，但關鍵第9局謝淑薇再度破發成功，盤末自己的發球局也成功守住，讓謝淑薇扳回一城。

決勝盤哈蕾普一度握有5：2領先，不過遭謝淑薇連趕3局、扳成5：5平手，第11局謝淑薇再度破發成功，盤末發球局也驚險保住，最終耗時2小時20分鐘，逆轉擊落頭號種子，闖進女單第4輪，追平自己大滿貫女單最佳成績。