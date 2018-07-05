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溫網／費德勒表現太完美 播報員虧：來個雙誤吧

2018-07-05 13:09世界日報 體育新聞／綜合報導

連35次發球得分，連26盤勝利，費德勒打出完美一役。 路透社
連35次發球得分，連26盤勝利，費德勒打出完美一役。 路透社
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尋求第9座溫網男單冠軍的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），持續展現草地之王的風範，4日第2輪僅用了90分鐘，就以6：4、6：4、6：1輕取斯洛伐克的萊可（Lukas Lacko），衛冕之路更邁進

費德勒連續35次發球得分，在溫網已經連續拿下26盤勝利，1名穿著紅色衣服球員在中央球場為他歡呼，衣服上頭寫著「PeRFect」，費爸的球迷們喜歡用這一詞來形容他，因為費德勒一生都在追求完美，將perfect一字中的RF大寫，正是費德勒名字的縮寫。

費德勒這場的表現也近乎完美，面對世界排名第73的萊可，36歲的費德勒打出了48記致勝球，43次1發有40球拿下分數，從未讓對手破發球局，還有16記ACE球。費天王賽後表示：「有時候對上某些球員，你的發球局會表現得更好。」

費德勒在首盤4：3時，打出了 一記118英里ACE球率先拿下第8局後，並始連續發球得分，首盤最後5球、次盤20球，第3盤前10球，費德勒連續35次發球都拿下分數，狀態強勢到賽事播報員一度開玩笑地說：「好啦，費爸來個雙誤吧。」

費德勒表示：「我認為每一球都很重要，第1分和破發球的心態都要一樣專注，要記得比賽中哪些事情是有用的、哪些是沒用的。」費爸連續2場表現神勇，2場一共只讓對手拿下17局，即便已經36歲了，溫網仍然是他的天下。

被問到為何在草地賽場如此成功？費德勒表示：「我不知道，也許是我的切球在草地賽場比較有利，也許是我在草地的步法比其他人輕鬆，或許也有可能是我在草地的發球速度還可以，能夠上旋或側旋發球，跟其他場地相比，草地賽場幫了我一點，讓我能夠拿下更多分數。」

費德勒Roger Federer球速

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