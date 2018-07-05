溫網／女雙首輪 謝淑薇與搭檔輕取英對手

2018-07-05 04:47 中央社 倫敦4日綜合外電報導



台灣網壇一姊謝淑薇與捷克搭檔哈爾德卡今天在溫布頓網球賽女雙首輪，以6比3、6比2輕取英國組合，挺進第2輪。