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溫網／女雙首輪 謝淑薇與搭檔輕取英對手

2018-07-05 04:47中央社 倫敦4日綜合外電報導

台灣網壇一姊謝淑薇與捷克搭檔哈爾德卡今天在溫布頓網球賽女雙首輪，以6比3、6比2輕取英國組合，挺進第2輪。

謝淑薇和哈爾德卡（Lucie Hradecka）列第14種子，這場比賽花費63分鐘輕取對手包特（Katie Boulter）和史萬（Katie Swan）這個英國組合，晉級第2輪。

謝淑薇。 資料照片 擷圖自WTA官方推特
謝淑薇。 資料照片 擷圖自WTA官方推特
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謝淑薇溫布頓

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