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溫網／飛蟻攪局 「丹麥甜心」爆冷鎩羽

2018-07-05 02:33中央社 倫敦5日綜合外電報導

「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）溫網第2輪為飛蟻所...
「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）溫網第2輪為飛蟻所苦，爆冷出局。 歐新社
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世界排名第2的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪今天出戰溫布頓網球賽第2輪時為飛蟻所苦，雖然救了5個賽末點，最後還是無力回天，爆冷輸給俄羅斯對手瑪卡洛娃。

比賽時，入侵第一球場的飛蟻讓伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）吃足苦頭，最終以4比6、6比1、5比7輸給瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）。

飛蟻不但卡在她頭髮裡，而且整場比賽都讓她困擾不已，逼得這位前世界球后向裁判提出噴劑除蟲的要求。

她說：「牠們飛進我嘴裡、我頭髮中，到處都是，總得想想辦法，有噴霧劑嗎？」

「我來這裡是要專注在網球上，而不是吃蟲子。」

受場上飛蟻困擾，逼得伍茲妮雅琪向裁判提出除蟲要求。 歐新社
受場上飛蟻困擾，逼得伍茲妮雅琪向裁判提出除蟲要求。 歐新社
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伍茲妮雅琪上週先拿下英國伊斯特本國際網賽（Eastbourne International）女單冠軍，為草地賽事做好暖身，在良好狀況下抵達倫敦西南部參加溫網。只可惜她再度鎩羽而歸，也使得溫網成為四大賽中，她唯一不曾打進8強的賽事。

世界排名35的瑪卡洛娃第3輪將遭遇世界排名66的捷克名將莎伐洛娃（Lucie Safarova）。

瑪卡洛娃說：「雖然多個賽末點我都沒有拿下，不過我奮戰不懈、積極進取，終於成功。我是真的很緊張，因為這一分我志在必得。」

「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）溫網第2輪為飛蟻所...
「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）溫網第2輪為飛蟻所苦，表現失常。 歐新社
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