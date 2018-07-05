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溫網／丹麥甜心伍茲妮雅琪 爆冷出局

2018-07-05 01:32中央社 倫敦4日綜合外電報導

「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）溫網第2輪敗北出局...
「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）溫網第2輪敗北出局。 歐新社
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世界排名第2的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天在溫布頓網球賽第2輪，以4比6、6比1、5比7爆冷輸給俄羅斯對手瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）。

外界原本預期，1月澳洲網球公開賽奪冠的伍茲妮雅琪將乘勝繼續挑戰摘溫網后冠，詎料這場比賽敗北。

羅斯溫布頓

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