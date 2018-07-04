溫網／首輪13連勝破功 莎拉波娃首嘗一輪遊滋味

2018-07-04 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



莎拉波娃。 美聯社 分享 facebook 前俄羅斯球后莎拉波娃（Maria Sharapova）在溫網女單首輪就遭擊落，鏖戰3小時07分鐘先盛後衰，以7：6（７：3）、6：3、6：4敗給同胞蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko），生涯在溫網首輪13連勝破功，首嘗敗北滋味。

贏得2004年溫網冠軍的「莎娃」， 過去在草地大滿貫從未在首輪嘗敗，沒想到在溫網首戰13勝0負紀錄與對戰同胞10連勝紀錄，卻在這場比賽一併破功，上回在大滿貫賽首輪遭淘汰， 要回溯到2010年澳網不敵基裡連科（Maria Kirilenko）。

「有時候妳已經佔得優勢，然而沒辦法貫徹，今天就是這樣的情形。」莎拉波娃自認此役並非最佳狀態，但仍舊有贏球機會，無奈自己沒把握，她也稱讚對手表現，「她打得極為強勢，我則是太過保守謹慎。她為了贏球而來，她也做到了。」

「莎娃」首盤逼入搶七勝出，第2盤曾取得3：0領先，卻遭蒂雅琴科後來居上，搶七遭反將一軍，決勝盤4：3後被蒂雅琴科連下3局，「莎娃」最終致命雙誤，將勝利拱手讓出。

頭一次在溫網首輪打包，莎拉波娃歸因於賽前草地賽打得不多所導致，但一切都很難說，「有些球員草地贏得少也晉級，最終還是結果論。」