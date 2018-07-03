溫網／三盤大戰辛苦獲勝 謝淑薇晉級女單第二輪

2018-07-03 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇在溫網女單首勝獲勝。 擷圖自WTA官方推特 分享 facebook 2018年溫布頓網球錦標賽女單唯一台將希望，世界排名第49的謝淑薇今天面對世界排名第29的俄羅斯好手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），儘管第二盤浪費4：1的領先優勢，遭對手扳平盤數，最終謝淑薇仍以6：4、4：6、6：3，耗時2小時06分，辛苦搶下勝利，晉級女單次輪。

生涯雙姝曾交手2次，都由帕莉歐申可娃獲勝，且都是在草地球場上，其中2016年的溫網，兩人也是在女單首輪就碰頭。

今天兩人進行生涯第3度交手，一開賽謝淑薇就率先破了對手發球局，連保帶破搶下3局，不過帕莉歐申可娃也破回發球局，追成3：3平手，之後兩人都無法再突破對手發球局，關鍵第10局，謝淑薇二度破發，也靠著這個發球局率先搶下首盤。

次盤謝淑薇在第4局又再度破發，取得4：1的領先後，卻遭帕莉歐申可娃連下5局，也讓帕莉歐申可娃將盤數扳平。決勝盤謝淑薇在第4局，儘管讓對手化解5個破發機會，仍在此局第6個破發點成功拿下，再度破了對手的發球局，隨後自己的發球局也成功保住，取得4：1領先，儘管遭對手追回2局，但謝淑薇在第8局再度破發取得「聽牌」優勢，最終就以盤數2：1搶下勝利，也中止對戰2連敗。

稍晚因「英國希望」墨瑞（Andy Murray）退賽而遞補入會內賽的莊吉生也將在第4球場壓軸登場，他在男單首輪將碰上世界排名第47的法國選手普瑞爾（Benoit Paire）。