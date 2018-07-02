溫網／費德勒旗開得勝 挑戰9度溫網封王

2018-07-02 23:28 中央社 倫敦2日專電



費德勒旗開得勝。 美聯社 分享 facebook 溫布頓網球錦標賽今天開打，挑戰9度溫網封王的瑞士名將費德勒（RogerFederer）狀況絕佳，以6比1、6比3、6比4直落三，擊敗排名世界第58的塞爾維亞選手拉約維奇。

36歲的費德勒在中央球場迎戰28歲的拉約維奇（Dusan Lajovic），他僅花1小時19分就擊敗對手，獲得全場球迷喝采。

費德勒第二輪比賽將在4日登場，屆時他會迎戰斯洛伐克選手拉柯（Lukas Lacko）和法國選手班奇（Benjamin Bonzi）之間的勝方。

由於今年是費德勒第20度參加溫網，別具意義，許多費迷早在溫網開打3天前就開始搭帳篷排隊，儘管英國目前熱浪來襲，氣溫時常飆破攝氏30度，也阻擋不了球迷的熱情。

費德勒昨天接受賽前訪問時表示，雖然上個月剛打完斯圖加特盃（Stuttgart Cup）和德國哈雷草地網賽（Halle）後還有一點累，但現在感覺非常好。他在斯圖加特盃奪冠，取得草地球場20連勝，但意外在哈雷敗給21歲克羅埃西亞小將柯里奇（Borna Coric）。

費德勒先前在法網休兵，他表示：「那3個月我們度過了很棒的一段時光，度假、和家人相聚、練習、健身、打網球。一切都非常好。」

費德勒今天也意外揭曉他與日系品牌優衣庫（UNIQLO）的合作關係。

費德勒和NIKE的10年合約今年3月到期，雖然先前就傳出他將改披優衣庫戰袍，但在事前沒有打任何廣告的情況下，費德勒今天直接穿著優衣庫球衣現身。

「電訊報」報導，據傳優衣庫以天價一年2300萬英鎊（約新台幣9.2億元）與費德勒簽下10年合約，很可能成為費天王退休前的最後一個合作廠商。費德勒先前與NIKE的合約是一年760萬英鎊，新合約大幅加碼。

根據「富比世」今年度的運動員富豪榜，費德勒排名第7，去年收入5880萬英鎊，在網球選手中排名最高，其中5000萬英鎊來自代言費，而與優衣庫的新合約可能助他在明年一舉攻頂。

不過，眼尖的球迷或許會發現，費德勒雖然身穿優衣庫上衣、短褲、頭帶和襪子，但他仍穿著NIKE球鞋，上頭以金色描繪出倫敦的天際線，包括倫敦塔橋等地標，還有著數字「8」，代表他過去8座溫網金盃。