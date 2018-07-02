溫網／墨瑞因傷退賽 台灣莊吉生遞補

2018-07-02 03:59 中央社 倫敦1日專電



莊吉生。 報系資料照 分享 facebook 溫布頓網球錦標賽前夕，31歲英國名將墨瑞今天沉重聲明，參與溫網對他傷癒後的狀況而言還太勉強，決定繼續復健，他的位置將由台灣選手莊吉生遞補。

墨瑞（Andy Murray）因為臀部受傷，1月曾接受手術，在休兵11個月後最近才復出比賽。墨瑞昨天還接受賽前訪問，表示已經準備好參賽，「除非某天我起床後覺得不舒服」，結果不到24小時後就宣布退賽。

墨瑞在臉書發布聲明表示：「我沉重宣布將退出今年的溫布頓網球錦標賽。過去10天，我在練球和比賽方面大有進展，但在與我的團隊長時間討論後，我們認為，在復原階段打5盤3勝制的比賽也許還太快了點。」

墨瑞表示，將從明天起開始硬地練習，並持續復健，展望8月的美國公開賽硬地賽事。

墨瑞傷癒後復出的成績並不理想，上個月才在伊斯特本國際網賽16強賽以4比6、4比6敗給目前英國排名第一的選手、23歲的艾德門（Kyle Edmund）。

兩屆溫網男單冠軍墨瑞曾排名世界第一，但由於將近一年沒有比賽，目前排名已經滑落至156。艾德門世界排名第18，墨瑞的退賽，讓溫網地主國英國今年把冠軍留下的機會更加渺茫。

「英國希望」墨瑞2016年奪得溫網冠軍後，被期待能於2017年衛冕，但因為臀傷止步於8強賽，敗給美國重砲手奎利（Sam Querrey），如今又宣布退賽，這也是墨瑞從2007年因傷退賽以來，首次沒有參加溫布頓網賽。

墨瑞退賽後，溫布頓官方宣布，他的位置將由29歲台灣選手莊吉生遞補，將於3日對戰29歲法國對手帕爾雷（Benoit Paire）。