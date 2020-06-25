中火啟動2號機 中市府揚言開罰

全國用電量頻頻創高，昨（24）日用電量來到3716.95萬瓩，不但續創今年用電紀錄，更是史上首次在6月就超越3,700萬瓩的用電量大關。台電表示，用電衝破3,700萬瓩已符合中火2、3號機開機門檻，為因應連假過後夏季用電尖峰及大學指考穩定供電需求，中火2號機已在昨晚正式點火，加入供電行列。

針對台中電廠2號機點火，台中市政府表示，確認台電違法啟動後，就依空氣汙染防制法處以10萬元以上、2,000萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證。若台電不遵行市府停工命令，將函請地檢署偵辦，負責人恐面臨三年以下有期徒刑的刑責。

台電表示，24日共有八部機組調度，考量台灣疫情穩定、經濟活動持續活絡，又面臨今夏用電尖峰到來，在供電上確實需要中火2號機加入供電行列。

台電強調，中火未來機組運轉調度，不會因為2號機加入而有所改變，且今年10月進入空汙季更會擴大自主減煤，將最多運轉機組數減為七部，絕對不會「火力全開」。

台電也指出，進入6月後氣候漸趨炎熱，用電量逐步攀高，自12日起至24日，光是這13天內，就已經八度打破今年用電量的紀錄，其中五度打破歷年6月用電量紀錄，更是史上首見6月用電量超過3,700萬瓩。

台電預估，端午連假後用電量將持續在3,700萬瓩以上，進入7月盛夏後，酷暑氣候將讓用電量更形升高，7月上旬預估尖峰可達3,770萬瓩，7月中旬至8月中旬更可達3,791萬瓩。台電表示，將努力達成備轉容量率10%以上，維持穩定供電的綠燈。（記者林于蘅、陳秋雲、趙容萱、林敬家）