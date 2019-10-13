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巨人睽違6年晉級日本一 陽岱鋼1打數無安打

2019-10-13 18:27中央社 台北13日電

陽岱鋼。 資料照(巨人官方推特)
陽岱鋼。 資料照(巨人官方推特)
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日本職棒中央聯盟季後賽決勝輪，昨天比賽因颱風順延，巨人隊今天賽前已經搶下3勝聽牌，今天以4比1擊敗阪神隊，睽違6年再度晉級「日本一」總冠軍賽；陽岱鋼今天1打數無安打。

日本職棒中央聯盟6戰4勝制季後賽第2輪（決勝輪）9日開打，巨人隊例行賽排名第一、保送1勝。巨人隊9日首戰以5比2拿勝，10日再搶勝聽牌，11日比賽吞敗，昨天因為颱風、比賽順延，今天賽前戰績3勝1敗。

今天阪神隊2局靠著大山悠輔二壘打、短打推進、高飛犧牲打先馳得點。巨人隊前4局沒能拿下分數，5局下半靠著岡本和真陽春砲、1比1扳平；巨人隊6局靠著山本泰寬二壘打、犧牲短打推進、丸佳浩關鍵安打，送回超前分。

巨人隊7局再起攻勢，靠著保送、洋砲葛瑞羅（Alex Guerrero）開轟，2分砲幫助球隊拉開差距，多添保險分。

巨人隊台灣好手陽岱鋼今天未排在先發打序中，7局代打上場，敲出三壘方向滾地球出局，接著接替守右外野，今天總計1打數沒有安打。

巨人隊順利拿下勝利、睽違6年晉級「日本一」總冠軍賽，也是隊史第35次打總冠軍賽，將於19日起與軟銀隊爭「日本一」。岡本和真季後賽決勝輪總計敲出3轟、表現亮眼，獲選最有價值球員（MVP）。

巨人阪神陽岱鋼
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