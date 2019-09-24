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日職／王柏融僅3轟1盜 凸顯呂明賜有厲害

2019-09-24 07:00Ramos

挾連兩年中職「四割男」威名，今年王柏融挑戰日職加盟火腿，但表現卻不如預期，至昨天賽前為止，本季王柏融出賽88場累計340打席，306打數擊出78支安打，包括3支全壘打，打擊率0.255，另有1次盜壘成功、35分打點，上壘率0.321、長打率0.327，成績甚至不如多數日本本土打者，老實說，王柏融首年所繳打擊數據，令很多國內球迷大感意外。

王柏融6月打擊率高達0.321，但至此每況愈下，7月打擊率0.207，8月只有0.150，這個月更不到1成，使得近期王柏融幾乎都從板凳出發，出賽機會寥寥可數，這透露出一大訊息，火腿教練團已對王柏融失去耐心，展望明年球季，這不啻是一大警訊。

王柏融打擊表現越來越低迷，火腿教練團也逐漸對他失去耐心。 聯合報系資料照片
王柏融打擊表現越來越低迷，火腿教練團也逐漸對他失去耐心。 聯合報系資料照片
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要知道，王柏融身為「必須要有貢獻」的洋砲，挑戰日職的起跑點，本來就與不受洋助拳人限制的台灣前輩陳大豐、陽岱鋼大不同，無法放在同個天秤相比；即使如此，陳大豐日職生涯累計277轟，拿過央聯全壘打和打點王，陽岱鋼日職生涯完成千安百轟百盜，拿過洋聯盜壘王和外野金手套獎，都是相當巨大的成就。

王柏融要比較的基準點，以同樣具備洋將身分的呂明賜更貼近現實。王柏融挑戰日職前，已在文化大學和中職打了7年木棒，經過業餘成棒和國內最高層級的中職洗禮，又有連2年超過4成打擊率、2座年度MVP、新人王、2屆打擊和安打王、全壘打和打點王等多項中職榮耀護體，被譽為近年來台灣最強打者，但征戰日職首年表現卻不如預期，跌破不少專家眼鏡。

呂明賜1988年加盟日職讀賣巨人前，因台灣尚未有職棒，加上剛從文化大學畢業不久，等於完全沒有職棒經驗且打木棒時間不長，即使在國內享「亞洲巨砲」美譽，相信呂明賜挑戰日職之路，一開始國人並沒有寄予厚望，這與王柏融風光挑戰日職很不一樣。

呂明賜並沒有花太久時間適應木棒，剛加盟巨人，他在二軍比賽首場首打席就開轟，在二軍繳出打擊率0.387、12轟、34分打點的超亮眼成績，因一軍超級洋砲克羅馬提(Warren Cromatie)挨觸身球整季報銷，呂明賜得以在1988年6月升上一軍。

呂明賜6月14日一軍首秀對養樂多，首打席第二球就開轟，成為日職史上第24位生涯首打席就打出全壘打的打者，才打9場就狂敲7轟，是本季王柏融全壘打產量的2倍有餘，出賽17場敲10轟，才花一個月時間就成為巨人軍第51代第四棒，還以超人氣入選日職明星賽，日媒盛讚他是「呂怪物」，在日本颳起的「呂旋風」。

呂明賜剛加盟巨人時手感奇佳，開季狂轟全壘打，立刻成為台日媒體的焦點，連他吃西瓜照...
呂明賜剛加盟巨人時手感奇佳，開季狂轟全壘打，立刻成為台日媒體的焦點，連他吃西瓜照片都放了報紙半版。 聯合報系資料照片
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雖然呂明賜在球季後半段狀態有所下滑，不過1988年新人球季呂明賜出賽79場累計312打席，274打數擊出70支安打，包括16支全壘打，打擊率0.255，另有4次盜壘成功、40分打點，上壘率0.333、長打率0.474，打擊數據多半優於王柏融。

只是，呂明賜因被對手研究弱點，加上膝傷和腰傷，在一軍出賽機會銳減，接下來3年只擠出2轟，1992年返台加盟味全龍；今年王柏融同樣受到傷勢和對手研究的考驗，如何突破困境，有待時間驗證。

即使呂明賜旅日表現開高走低，但他一開始留下超神勇成績，至今仍令球迷津津樂道，要說呂明賜是史上最經典具洋將身分的旅日打者，一點都不為過。

王柏融和呂明賜的宿命都是洋將身分，球團不會給你太多時間調整，勢必得有穩定貢獻，如果績效持續下滑，命運就是先發地位被拔掉，甚至下二軍調整，當年呂明賜就是如此。

呂明賜在巨人一開始打那麼好，也都無法在日職待很久，最後只能返台加入味全龍，王柏融...
呂明賜在巨人一開始打那麼好，也都無法在日職待很久，最後只能返台加入味全龍，王柏融更要好好把握機會。 聯合報系資料照片
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輿論認為，王柏融挾近年中職最強打者威名挑戰日職，成績遠不如預期，以此判定中職水準遠遠不如日職，這樣的說法失之武斷，畢竟過去有不少具大聯盟資歷的打者挑戰日職，成績不佳，也不能因此論斷日職水準就比大聯盟高；影響成績的因素有很多，包括語言、飲食、天氣、是否具洋將身分，如果王柏融像陽岱鋼一樣，以日本本土球員身分闖蕩日職，或許又是不一樣的風景。

可以預見的是，王柏融首年沒有打出應有身價，明年起會和當年的呂明賜一樣，處境相當艱難，而且，本季火腿只找王柏融這一門洋砲，因為王柏融的關係，火腿教練團必須經常調整外野、三壘和指定打擊的布局，王柏融只能守外野，外野和指定打擊是火腿球團相對較不缺乏的戰力，若明年火腿找來稱職的三壘洋砲，補足團隊最缺乏的一塊，王柏融的挑戰很可能從春訓就開始，必須要和其他洋砲共同競爭。

別忘了，西武洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）年薪高達5億日圓，是王柏融的5倍有餘，身價驚人，但打擊長期不振，多半時間只能待在板凳擔任代打，這就是職業運動的現實；本季梅西亞出賽72場，123打數擊出26支安打，轟出6發全壘打、28分打點，打擊率0.211。

王柏融呂明賜

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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