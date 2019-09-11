日職／大王重返先發 敲9月首安

2019-09-11 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



王柏融重返先發，打出九月首安，單場三支一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 九日剛過廿六歲生日，日職火腿隊旅日好手「大王」王柏融昨天對上樂天隊重返先發，擔任第六棒、左外野手，首打席就敲出安打，九月首安出爐，單場三支一。

王柏融在中職的四年間，九月平均打擊率高達四成○五，但赴日後，在生日前夕陷入低潮，前天在生日後的首戰替補上場，一打數敲出飛球出局。

昨天王柏融重返先發，三打數敲一安，是他近六場出賽的第一支安打，之後三次打擊機會選到一次保送上壘，八局下提前退場休息，本季打擊率微升至兩成五七。

樂天隊宋家豪昨天與王柏融同場出賽，但兩人無緣對決。宋家豪在七局上登板，中繼一局投出三上三下、送出兩Ｋ、無失分，拿下本季第廿三場中繼成功、第廿五個中繼點。最終樂天在九局上靠銀次致勝安打，以三比一勝出。

巨人隊陽岱鋼昨天對橫濱隊沒有先發，六局上代打敲出帶有打點的安打，是他單場唯一的打擊機會，本季打擊率上升至兩成八九，九月打擊率高達四成五五，但終場巨人以四比十吞敗。

歐力士隊投手張奕生涯第五度先發，昨天出戰羅德隊，僅投一點一局、寫下生涯最短先發紀錄，被敲六支安打、一發兩分砲，失四分都是自責分，吞下三連敗，本季戰績兩勝三敗，防禦率也升至五點七九；終場歐力士隊以四比六落敗，九月十連不勝。