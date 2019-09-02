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日職／王柏融打擊直直落 弱化中的火腿麻煩大了

2019-09-02 07:00Hiyan

歐力士在8月的最後一天以2比1擊敗千葉羅德，取得對戰羅德的2連勝，也把墊底的位子送給了日本火腿隊。歐力士今年從開季之後不久就陷入低迷，墊底的位子從4月26日開始一坐就是4個月之久。這一次的排名互調，除了歐力士本身狀況有起色，關鍵還是出在日本火腿隊本身。

尤其是打擊火力，火腿的團隊打擊率0.252在太平洋聯盟排名第三雖然不差，總得分503分卻排名倒數第二，只比歐力士隊稍佳，這與全壘打數、盜壘嚴重的劣勢有很大的關係。歸咎起來，2019年的火腿打線欠缺重砲，機動力也不足，想要在競爭激烈的洋聯戰場脫穎而出，談何容易！？

日本火腿隊今年團隊盜壘數46次，只優於樂天的39次，暫居盜壘王的西武獅隊金子侑司已經跑出38盜，他一個人就足以跑贏這兩隊。這部分與拿過盜壘王的西川遙輝、中島卓也本季分別只有19盜、11盜有關，尤其是三屆盜壘王西川遙輝盜壘成功率大幅下降有關（※過去3年平均0.905；今年0.792）。加上後繼接班無人，機動力比起過去幾年弱化不少。

火腿隊外野手西川遙輝(右)打擊率、上壘率都維持一定的水準，但盜壘能力卻有些衰退，...
火腿隊外野手西川遙輝(右)打擊率、上壘率都維持一定的水準，但盜壘能力卻有些衰退，去年球季44次盜壘成功、僅3次失敗，本季至今只有19次盜壘成功，卻有5次失敗。 美聯社資料照片
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另外團隊全壘打數85支，也與歐力士並列最少。團隊最多的中田翔23轟，超越去年的25轟應該不成問題。大田泰示、渡邊諒分別已經打出生涯新高的18轟、10轟，清宮幸太郎本來就被評估需要時間，沒有太大問題。主要差別除了在於橫尾俊建的成長不如預期，還有就是少掉過去4年總產量131轟的雷雅德（Brandon Laird）。

在這樣的情況之下，今年火腿陣中唯一的「洋砲」王柏融，至今只有3支全壘打，球季結束後難逃成為被提出來檢討的項目。尤其雷雅德轉到羅德之後已經打出他每季為自己立下的30轟目標，也幫助羅德擺脫過去幾年長打不足的課題，團隊全壘打數從去年洋聯最少的78轟進步到第三多的144轟，兩人在貢獻度的差別也勢必會被提出來做比較。

王柏融身為火腿隊唯一「洋砲」，但打擊率持續下滑，整季至今也僅僅打出3支全壘打，其...
王柏融身為火腿隊唯一「洋砲」，但打擊率持續下滑，整季至今也僅僅打出3支全壘打，其中在主場只有1轟，讓火腿團隊攻擊火力明顯不足。 聯合報系資料照片
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不過王柏融最大的困境在於，他原本就被視為中距離打者，相信火腿球團對他的期待本來就不是第一年就可以打30支全壘打的打者，不過打擊率0.290以上是合理的期待值。但王柏融在經過7月之後只有0.167打擊率、1支長打（72打數12支安打、4分打點）的嚴重打擊低潮之後，打擊率已經從6月底的0.290降到目前的0.260。要提升自己在NPB第一年的評價，王柏融必須利用球季最後一個月左右的賽程，先想辦法把打擊率提升回來。

不僅是王柏融本身，火腿團隊的攻擊力也陷入了大麻煩，原本表現還算穩定的打擊陷入了極度的低潮，單月打擊率降到0.235，得分、長打率都寫下本季的單月最低。加上原本就欠缺的長程砲火以及機動力作掩護，使得他們單月吞下20敗（5勝1和），追平了1974年8月，寫下單月最多敗的不名譽紀錄。

王柏融日本火腿

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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