日職／王柏融打擊直直落 弱化中的火腿麻煩大了

歐力士在8月的最後一天以2比1擊敗千葉羅德，取得對戰羅德的2連勝，也把墊底的位子送給了日本火腿隊。歐力士今年從開季之後不久就陷入低迷，墊底的位子從4月26日開始一坐就是4個月之久。這一次的排名互調，除了歐力士本身狀況有起色，關鍵還是出在日本火腿隊本身。

尤其是打擊火力，火腿的團隊打擊率0.252在太平洋聯盟排名第三雖然不差，總得分503分卻排名倒數第二，只比歐力士隊稍佳，這與全壘打數、盜壘嚴重的劣勢有很大的關係。歸咎起來，2019年的火腿打線欠缺重砲，機動力也不足，想要在競爭激烈的洋聯戰場脫穎而出，談何容易！？

日本火腿隊今年團隊盜壘數46次，只優於樂天的39次，暫居盜壘王的西武獅隊金子侑司已經跑出38盜，他一個人就足以跑贏這兩隊。這部分與拿過盜壘王的西川遙輝、中島卓也本季分別只有19盜、11盜有關，尤其是三屆盜壘王西川遙輝盜壘成功率大幅下降有關（※過去3年平均0.905；今年0.792）。加上後繼接班無人，機動力比起過去幾年弱化不少。

火腿隊外野手西川遙輝(右)打擊率、上壘率都維持一定的水準，但盜壘能力卻有些衰退，去年球季44次盜壘成功、僅3次失敗，本季至今只有19次盜壘成功，卻有5次失敗。 美聯社資料照片 分享 facebook

另外團隊全壘打數85支，也與歐力士並列最少。團隊最多的中田翔23轟，超越去年的25轟應該不成問題。大田泰示、渡邊諒分別已經打出生涯新高的18轟、10轟，清宮幸太郎本來就被評估需要時間，沒有太大問題。主要差別除了在於橫尾俊建的成長不如預期，還有就是少掉過去4年總產量131轟的雷雅德（Brandon Laird）。

在這樣的情況之下，今年火腿陣中唯一的「洋砲」王柏融，至今只有3支全壘打，球季結束後難逃成為被提出來檢討的項目。尤其雷雅德轉到羅德之後已經打出他每季為自己立下的30轟目標，也幫助羅德擺脫過去幾年長打不足的課題，團隊全壘打數從去年洋聯最少的78轟進步到第三多的144轟，兩人在貢獻度的差別也勢必會被提出來做比較。

王柏融身為火腿隊唯一「洋砲」，但打擊率持續下滑，整季至今也僅僅打出3支全壘打，其中在主場只有1轟，讓火腿團隊攻擊火力明顯不足。 聯合報系資料照片 分享 facebook

不過王柏融最大的困境在於，他原本就被視為中距離打者，相信火腿球團對他的期待本來就不是第一年就可以打30支全壘打的打者，不過打擊率0.290以上是合理的期待值。但王柏融在經過7月之後只有0.167打擊率、1支長打（72打數12支安打、4分打點）的嚴重打擊低潮之後，打擊率已經從6月底的0.290降到目前的0.260。要提升自己在NPB第一年的評價，王柏融必須利用球季最後一個月左右的賽程，先想辦法把打擊率提升回來。

不僅是王柏融本身，火腿團隊的攻擊力也陷入了大麻煩，原本表現還算穩定的打擊陷入了極度的低潮，單月打擊率降到0.235，得分、長打率都寫下本季的單月最低。加上原本就欠缺的長程砲火以及機動力作掩護，使得他們單月吞下20敗（5勝1和），追平了1974年8月，寫下單月最多敗的不名譽紀錄。