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日職／宋家豪拆彈有厲害 貢獻度勇冠台灣球員

2019-08-30 07:00福耳

今年在日職共有10名台灣球員，球季至今共有8人在一軍有出賽紀錄，包括西武的郭俊麟及廖任磊、火腿的王柏融、巨人的陽岱鋼、羅德的陳冠宇及李杜軒、樂天的宋家豪以及歐力士的張奕。其中郭俊麟、廖任磊、李杜軒及張奕的出賽場次都在5場以下，至於出賽數較多的陽、王、陳、宋，依在隊上的位置及數據來看，宋家豪對球隊的貢獻度是4人當中最大的。

宋家豪在上季出賽40場，防禦率只有1.73，還有5勝3敗11個中繼點，已展現對日職打者優異的壓制力，今年季前樂天續留強力中繼赫曼(Frank Herrmann)，加上新簽前兩季在大聯盟都有超過20場中繼紀錄的布希尼斯(Alan Busenitz)，原本預料宋家豪的位置備受威脅，沒想到宋家豪從開季就在一軍名單中，而且表現優異，直到6月都還跟火腿的宮西尚生在中繼王有所競爭，但出賽頻繁也讓他的投球威力下降，他在5月結束時已出賽26場，等於球隊打2場就要上1場，過勞導致宋家豪在5月底開始到6月中失分的場次激增，防禦率也突破3，最終在6月中被降至二軍調整，留下了20個中繼點的成績，當時為全隊最多。

在二軍調整了2個多月後，宋家豪在22日重回一軍，回到一軍後目前已出賽5場，十分受到重用，而宋家豪也找回5月前的壓制力，如29日的比賽，在2、3壘有人無人出局的情形登板後援，結果成功化解危機，幫助球隊維持平手局面，5場出賽投5又1/3局未失分，還拿到1勝，不過樂天從22日開始才打7場比賽，宋家豪就已上5場，雖說現在是拼季後賽的關鍵時刻，但教練團的過度使用，難保不會又讓宋家豪留下後遺症，不過這也可見他在教練團心中的信任感跟重要性就是了。

宋家豪本季受到樂天相當程度的重用，但出賽過於頻繁也一度讓他出現小低潮而被下放到二...
宋家豪本季受到樂天相當程度的重用，但出賽過於頻繁也一度讓他出現小低潮而被下放到二軍，還好重返一軍之後，他現在又是一尾活龍！ 聯合報系資料照片
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另一個在教練團心中有一個位置的是陳冠宇，陳冠宇今年出賽場數是近3季最高，已出賽35場，且與前兩季偶而客串先發不同，本季全部都是中繼，而他也一度交出比去年更好的表現，7月結束前防禦率只有2.34，勝投開張，最快球速也來到152公里，但與宋家豪一樣，生涯單季出賽新高讓他在8月球威大減，出賽4場當中有3場失分，5又1/3局就狂丟8分，防禦率飆升到3.59，因而在月中被降至二軍休養調整，這也才是他今年首次被下放二軍。

休息沒多久，陳冠宇25日又被拉上一軍，並在28日對上樂天中繼兩局無失分，也拿下平生涯最多的6個中繼點，在剩下的球季有機會創新高，不過相對於宋家豪算是樂天的勝利組牛棚，陳冠宇大多是在球隊落後的情況下出賽，對球隊的貢獻度比宋家豪來得稍低，但只要好好投，對個人生涯仍有很大的幫助。

陳冠宇在最近一場對樂天的比賽中總算回穩無失分，下二軍之前的3戰2.2局失8分，讓...
陳冠宇在最近一場對樂天的比賽中總算回穩無失分，下二軍之前的3戰2.2局失8分，讓他的防禦率從2.23爆升到3.59。 聯合報系資料照片
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至於陽岱鋼及王柏融，陽岱鋼本季由於監督的調度，打席數將創10年新低，無法上場展現實力；王柏融則是在7、8月陷入大低潮，至今仍沒有走出來的跡象，目前2成63打擊率、3轟、35分打點的成績，對球隊貢獻度也不大。

宋家豪陳冠宇

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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