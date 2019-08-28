日職／王柏融打回追平分 大媽粉絲激動揮舞看板

2019-08-28 16:12 聯合新聞網 綜合報導



看到王柏融甩低潮還打回追平分，場邊一名大媽粉絲激動地揮舞看板。 截圖自畫面 分享 facebook

「大王」王柏融連三場坐板凳，今日對西武重返先發，擔任第七棒、指定打擊，5局下敲出關鍵追平安，總計4支1，終止連14打數掛蛋低潮，不只本人如釋重負，支持王柏融的球迷也被拍到在觀眾席激動揮舞看板。

王柏融今暌違3戰重新登上先發，任第七棒指定打擊，2局下首打席壘上有2名隊友，王柏融本有打點機會，結果2好2壞後面對外角球破壞不成，反遭三振，第2打席則是擊出滾地，讓對手抓到該局第3個出局數，直到第3打席才打擊才成功破蛋，還是關鍵追平安。

一甩14打數無安打陰霾，王柏融站上一壘還比出「讚」，看來這棒為大王建立不少信心，一壘指導教練也拍肩鼓勵大王，甚至有北海道大媽粉絲在王柏融敲安後，似乎也為大王鬆一口氣，激動於看台上揮舞特別製作的「火腿的大魔王 柏融」看板。