日職／火腿8月被打趴 教練團與王柏融都有問題

要說在8月份表現最差的球隊，相信常收看轉播的台灣球迷馬上就知道是火腿，火腿在8月只有2勝12敗1和，從7月底結束多達8個貯金(勝多於敗)到現在反而變成借金(敗多於勝)，聯盟排名也從第2掉到第4，雖說落後前段班只有1場勝差，但與第6的歐力士的距離也僅剩2場，隨時都有可能成為墊底。

火腿在8月戰績一落千丈的原因有許多，總合來說就是本季球隊在各方面的問題，在這段期間一起爆發出來，而這些難題教練團無法或是沒有能力在一時間解決，於是惡性循環下，火腿的戰績就只能越來越糟。

投手的問題其實從季初就已經開始了，原本火腿今年規劃的先發輪值應該是以上沢直之、有原航平、金子弌大及洋投馬丁尼茲(Nick Martinez)為主體，搭配羅德里奎茲(Bryan Rodriguez)、加藤貴之、上原健太及杉浦稔大等人，但還沒開季前就傷了馬丁尼茲，金子的體力無法應付先發，上沢在6月被球打中整季報銷，更是讓先發投手的調度雪上加霜，替補上先發的加藤、上原、杉浦表現有時也不夠穩定，投球局數無法拉長(當然有些是因為教練的調度)，整隊的QS(優質先發率)只有25%，是全日職最低，使得後援投手的負擔增加，牛棚出賽超過40場的有6人，同樣是全日職最多，還好這些後援投手群耐操，後援整體防禦率只有3.42，僅次於軟銀，否則火腿戰績只會更難看，不過操了一整季，在8月已經有幾名牛棚投手失分偏多的情況發生，在要拼進季後賽的球季尾聲，鐵壁是否產生了裂痕，可能會是個未爆彈。

上沢直之本季出賽11場，戰績是相當不錯的5勝3敗、防禦率3.15，但在6月份被強襲球打到骨折，對火腿戰力影響很大。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影 分享 facebook

疲弱的得分能力是8月戰績超慘的主因，8月打了15場，總得分卻只有36分，一場比賽得不到2.5分，團隊打擊率只有2成22，加上王柏融在月中才歸隊，中田翔卻又接著因傷下二軍，讓整隊的打線一直無法成為完全體，中田雖然在打點及全壘打都是聯盟前10名，但8月出賽場次因傷影響而表現不佳，是火腿火力銳減的原因之一，另外如近藤健介、大田泰示等人在8月的打擊狀況也不好，交易過來的宇佐見真吾也在蜜月期後急凍，還好年輕小將渡邊諒有不錯的打擊表現，在8月已有2轟、7分打點。

王柏融也是火腿打線火力不振的原因之一，以一個洋助人的身份來說，他目前2成78的打擊率、3轟、34分打點的成績完全不能算是及格，得加緊適應日職的投手及環境，展現在台灣四冠王的打擊實力，才能幫助火腿提升得分能力。

王柏融在日職首季表現跟在中職時落差太大，以洋將的身份來看，這樣的打擊火力過於薄弱。 聯合報系資料照片 分享 facebook

最後一項是教練團的調度，栗山英樹監督最近有一些令人有討論空間的調度戰術，如讓才21歲的年輕投手堀瑞輝在8月後頻繁地擔任開局投手，堀在5月初的先發後就一直擔任後援，7月初再度先發，該場只投了2局就被換下場，由於這場先發前3天以及隔1天後他都有上場後援，因此應該算是他今年首度的假先發，但7月中又被安排先發，之後連續3場先發，都間隔約1週，似乎又回到正常的先發調度，不過這3場他最多只投到4局就被下場，其中15日投3局只被打1支安打無失分，21日及28日都算是被打爆退場，或許是因為7月底的這2場先發太慘烈，失去了栗山的信任，從8月成為固定的假先發投手，8月已先發4場，先發4場都投1局，只被打出1支安打無失分，其實還有繼續往下投的空間，但就是被換下場，除了先發，堀另有後援5場，8月至今已出賽9場，先發後援兩頭跑，對於年輕投手來說不是件好事，要練先發就好好練，而他假先發的4場，投手總共用了23人次，平均一場用5個投手，如果他繼續往下投，說不定還不需要動員這麼多投手。

另一項是欽定天命的清宮幸太郎，他從13日開始被安排打4棒，5場比賽下來15個打數3支安打，打擊率2成，只有1分打點，另外被三振5次，有5個得點圈打數，但還沒有安打，清宮有潛力需要培養沒錯，但在球隊狀態差到極點時，把一個整季打擊狀況不佳的年輕小將擺在4棒，期待他能如天降甘霖般地大發神威，打擊突然開竅，感覺有點拿戰績在開玩笑。

清宮幸太郎本根就是經驗不足的菜鳥級打者，本季打擊率.184比上季的.200還要差，隊友戲弄他、教練還讓他扛第四棒，這是要讓他徹底崩潰嗎？ 擷圖自維基百科／沖田亮攝影 分享 facebook

與火腿相反，目前還在洋聯墊底的歐力士，8月打出10勝6敗的成績，借金從10來到5，不但縮小了與4、5名的差距，還有一股要衝上前段班的氣勢，聯盟前兩名的軟銀及西武在8月繼續拉開領先優勢，羅德及樂天則是單月勝率在5成左右，如果戰況持續這樣發展，火腿恐怕很難再擠進前段班，王柏融也將無緣首次的日職高潮季後賽了。