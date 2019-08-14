日職／西武台灣日開球 速水茂虎道練球逾500次

2019-08-14 03:47 中央社 埼玉13日專電



交通部觀光局和西武球團合作的「西武台灣日」13日在西武Ｍetlife巨蛋球場舉行，台灣美食宣傳大使、男星速水茂虎道擔任開球嘉賓，一站上投手丘風靡全場。 中央社 分享 facebook

交通部觀光局和西武球團合作的「西武台灣日」今天在西武Ｍetlife巨蛋球場舉行，台灣美食宣傳大使、日本男星速水茂虎道今天擔任開球嘉賓，一上場就風靡全場。

西武Ｍetlife巨蛋球場今天舉行西武獅對歐力士隊的比賽，這座球場今天、明天舉行「西武台灣日」，球場內外可看到台灣燈籠、寫著台灣日、台灣香蕉的看板、擺飾。

擔任今年台灣美食宣傳大使的男星兼型男主廚速水茂虎道之前宣布與女星平山綾結婚，今天現身球場，當他跑向投手丘準備開球時，有球迷大聲向他賀喜、有人不斷高喊他的名字。

速水開球後，在休息室接受媒體採訪。他說，這是他第一次在開球儀式上登場，事前非常緊張，私底下練習500次以上，所以上場前肩膀有點痛。對於未能一球投到捕手手套中覺得可惜，但對球迷支持他的熱情掌聲感到很溫馨。

8月是台灣美食月，他在媒體問到對台灣的印象如何時表示，台灣人很熱情，他很喜歡台灣早餐的飯糰，自己也在日本的家裡煮菜脯蛋、小魚干花生等台式料理，對台灣留下很好的印象。

他說，除了因工作去過台灣外，也曾自己到台北走走逛逛，尋找食材。他對台灣的釋迦果留下深刻印象。他聽說台南美食很多，所以下次有機會很想去台南。他還說，盼有機會再度擔任台灣美食宣傳大使。

為一起炒熱「西武台灣日」，統一獅特別從台灣派美女啦啦隊前來，與西武獅美女啦啦隊在觀光局的喔熊組長陪襯下熱舞，配上濃濃台灣風格的音樂，現場氣氛熱絡。

今天球場周邊除了觀光局的攤位擠滿人潮外，還有魯肉飯、台式炒麵、現在在日本大夯的珍珠奶茶、芒果冰、台灣香蕉等攤位和擺設。自認最愛台灣香蕉的西武選手—高橋光成與旅日投手郭俊麟兩人合力拍攝推薦的台灣觀光景點及香蕉的畫面也在球場電視牆上出現。

觀光局東京事務所表示，搭配5週年紀念特製吊牌1萬份及1000根香蕉免費大放送，讓這個第5年舉辦的西武台灣日更增加一味台灣味。

觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，今年的台灣日同樣與西武集團的台北華泰王子飯店及中華航空、長榮航空合作，提供2組4名台灣3天2夜機票加住宿的獎品外，特別與西武旅行社合作企劃「與西武選手台灣見」旅遊商品，預定在本季球賽結束後，召募球迷年底前一起去台灣旅遊，與西武選手在台灣相見歡。

此外，也邀請日本喜愛棒球的球迷今年秋季前往台灣，為參加11月5日至7日在台中、桃園舉辦的2019世界12強錦標賽資格賽（WSBC 12）的日本代表隊加油。