日職／競爭對手撿到砲 陽岱鋼打席將創10年新低

只要有巨人的比賽，台灣球迷從比賽前半小時就會開始關注先發名單，如果有陽岱鋼的名字出現，網路上就會一片歡欣鼓舞，反之若是別人先發，自然也免不了一陣罵聲，甚至還有不少人因此希望巨人輸球，當然這都是台灣球迷為陽岱鋼無法先發所呈現的反應，不過隨著球季近尾聲，後方的追兵又已經看到巨人的車尾燈了，陽岱鋼的上場機會，恐怕只會越來越少。

陽岱鋼在7月底因守備時腰部不適而下二軍休養，6日才重返一軍，當天由於對手中日派出的是左投大野雄大，因此獲得先發打第一棒的機會，該場比賽第一個打席就打出安打，不過接下來三次打擊皆墨，還有一次三振及雙殺打，自此後的6場比賽都未被排進先發名單內，只在比賽後半段上場代跑或守備。

陽岱鋼先發機會變少，上場時常常只是代跑或守備，打席數因此也減少很多。 聯合報系資料照片 分享 facebook

也由於都在比賽後半段才出場，因此陽岱鋼在近5場比賽的打席數只有4個，這些打席講難聽一點都是撿到的，如果在5、6局左右就上場，就可能打擊的機會，如果比賽尾聲才上，那就不用想站上打擊區了，除非像8日那場打到延長12局的比賽，才會有2個打席。

由於中外野的位子已被轉隊來的丸佳浩取代，本季陽岱鋼在巨人隊中最主要的兩個競爭對手就變成守左右外野的龜井善行、洋砲葛雷諾(Alex Guerrero)及重信慎之介，依過去原辰德監督的調度來看，只要對手派的是左投，陽岱鋼就有很高的機率能取代龜井善行先發；洋砲葛雷諾自從18年轉隊至巨人後，表現不若以往，今年維持不振的打擊狀況，6月中被降至二軍前的全壘打不到10支，7月底因陽岱鋼受傷而重回一軍；至於重信，算是監督的愛將，這兩年表現平平，但獲得不少出賽機會。

丸佳浩轉來巨人後坐穩中外野手位置，其他多位外野手只能搶左右外野。 福耳攝影 分享 facebook

今年37歲的龜井，可以說是近期東山再起的最佳代表，他上季長打爆發擊出13轟，是繼09年的25轟後，再次達成單季兩位數全壘打的紀錄，同時打席數、安打、打點也都是09年後新高，本季仍維持優異的打擊狀況，依照現在數據推算，安打、全壘打及打點都可望打出個人生涯除了09年外的次高紀錄，而打擊率、長打率、上壘率則是有機會創個人新高。龜井在7月的打擊表現更是驚人，是央聯唯一打擊率超過4成的球員，出賽23場有89個打數，打擊率4成04，有4轟及16分打點，名列央聯7月野手MVP的候選名單上，8月出賽11場，打擊雖有些下滑，但也有10安、1轟及3打點的成績。

另一個競爭對手葛雷諾，18年轉隊到巨人後的這一年半，打擊狀況只能以慘不忍睹來形容，因此去年只出賽82場，打席數不到350個，打擊率只有2成44，全壘打及打點的產量則是較前一年腰斬，今年打擊仍舊低迷，到6月中的打擊率只有約2成1，全壘打不到10支，打點只有18分，因此在6月中被下放二軍，當各界都認為葛雷諾大概在球季結束後兩年合約到期就會失業的情形下，他在7月26日與陽岱鋼交換回歸一軍，誰料到葛雷諾這次上一軍竟撿到了大砲。

葛雷諾回一軍後馬上被排進先發，該場比賽2打數1安打，隔天的比賽代打也打出安打，下一場再度先發，這次5打數打出包括一支滿貫砲在內的2支安打，接著直到6日為止連續8場先發，7月的最後一場也打出2分砲，總計7月回到一軍後的5場比賽打擊率剛好4成，2轟及9分打點；他在8月前幾場的打擊狀況有點又回到老樣子的情形，因此7日後的3場比賽都沒有先發，但9日在先發投手只投2局的狀況下替補上場打了4個打席，打出2發陽春砲，10日又重回先發，3打數3安打3打點，11日仍然先發，3打數2安打，2支安打分別是陽春砲及3分砲，昨晚的比賽又轟了1支2分砲，單場有3分打點，最近整個打擊呈現狂熱狀態。

丸是不動中外野，龜井表現穩定，葛雷諾又突然打擊大復活，加上暫居第二、三名的DeNA及廣島越追越近，巨人需要更多的得分火力，陽岱鋼站上打擊區的次數只會越來越少，至今陽岱鋼出賽78場，打擊率雖然逼近3成，但186個打席數、165個打數、48支安打、4轟、16分打點、0次盜壘，都是自從10年球季開始成為一軍主力以來新低(全壘打除外，10年為2轟)，現在看來他還需要90個打席，也就是在剩餘的38場比賽內，每場3個打席，才能避免創新低，不過依目前原辰德的調度來說，除非有人受傷，否則這幾乎是不可能的任務，陽岱鋼只能先調適心情，接受今年會是近10年新低的事實了。