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日職／張奕一軍初先發奪勝 育成野手第1人

2019-08-08 23:44聯合報 記者藍宗標／綜合報導

張奕(右)奪旅日一軍首勝。 圖／資料照台壽保提供
張奕(右)奪旅日一軍首勝。 圖／資料照台壽保提供
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歐力士隊廿五歲台灣投手張奕昨天成為日職焦點，在旭川球場對日本火腿隊之戰先發六局，只被揮出兩支安打、失一分，一軍初先發就以優質表現奪下生涯首勝，幫助歐力士五比二獲勝，三連戰橫掃火腿。

日職過去從未有育成野手棄打從投後，能在一軍登板先發，張奕踏上投手丘已創紀錄，奪下勝投當然也是史上第一人；他在賽後落下英雄淚的畫面，一度登上日本雅虎體育首頁，甚至有日本媒體形容，他的長相幾乎和表哥陽岱鋼一模一樣。昨天適逢父親節，張奕說：「要把勝投球獻給爸爸張正昌。」

張奕前年以育成野手身分從歐力士展開日職生涯，去年轉任投手，今年五月十六日初登一軍，生涯前兩戰後援一點二局失兩分，下放二軍兩個多月再回一軍；他昨天冒雨投球技驚四座，開賽連續解決十二名打者，五局下才被近藤健介揮出安打，六局下被清宮幸太郎轟出陽春砲，失掉唯一一分。

張奕用九十五球完成六局任務，最快球速一百五十二公里，速球、指叉球都有壓制力，共投出六次三振，沒有保送；他表示，沒注意無安打比賽，被清宮轟出全壘打也不在意，集中注意力，一球一球慢慢投。

張奕十年前跟隨陽岱鋼的腳步，赴日就讀福岡第一高校，他說：「很感謝表哥在日本這麼活躍，因為他的關係來到這裡，真的非常高興。」

「大王」王柏融昨天對西武二軍之戰三打數一安打，攻下兩分打點，從七月卅一日展開復健賽至今，七場比賽合計十七支七（一支全壘打）、打點四分，近六戰都有安打，打擊率達四成一二，何時重返一軍就等教練團的決定。

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